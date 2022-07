Cansancio antiviral

El ambiente no es propicio para mencionar al Covid. Las autoridades tienen ya las manos llenas con otros problemas, entre los que se distinguen la inflación y la inseguridad. Aunque hay un evidente repunte en los contagios comprobados, no aparenta existir un gran entusiasmo por tratar el asunto del Covid ni por tomar medidas adicionales.

La impresión que se deriva de algunas declaraciones es más bien la de que la etapa de batalla está por terminar. Así podría concluirse con base en el señalamiento de que la población tiene hasta el día 31 de julio para inocularse con la vacuna fabricada por la Pfizer. Si bien es de presumir que el motivo del aviso es la caducidad de los lotes disponibles, la implicación es que quien no se vacune antes de esa fecha ya no podrá hacerlo con ese producto, reconocido como el de mayor efectividad contra el virus. Pero ante ese escenario, tampoco se han restablecido los puntos de vacunación que operaron anteriormente y fueron cerrados, dando a entender que el grado de peligro de la situación no lo amerita. Es como decir que conviene que la gente aproveche la oportunidad de vacunarse mientras ésta aún existe, pero no es tan alarmante que no lo haga.

El cansancio con todo lo que tiene que ver con el virus, visible alrededor del mundo, proviene de su baja letalidad actual, dado que la cifra de fallecidos es más impactante que la del número de casos. En esas condiciones no se cree justificado castigar las ya frágiles economías, y es preferible tratar al Covid como una más de las enfermedades infecciosas. Nadie quiere hablar de cierres o suspensiones de actividades. Ni siquiera de mascarillas o distanciamientos. El gasto público por su culpa ha sido muy grande, y los subsidios se han movido ahora hacia el combate a las alzas en los precios.

Pero al Covid no le interesan esas consideraciones. Su incidencia, probablemente muy subestimada, afecta a jóvenes y viejos, una o más veces, y sigue siendo fatal en presencia de otras condiciones médicas.