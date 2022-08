Copias a la moda

La práctica no es nueva, y los afectados dicen que les causa pérdidas millonarias. Consiste en copiar los diseños que las casas de la moda lanzan al mercado cada temporada, y mercadear versiones más baratas y asequibles para la gran masa de consumidores. Los que alegan ser perjudicados muestran el parecido entre sus creaciones exclusivas y las prendas en los escaparates de tiendas como H&M, Zara, Old Navy y Forever 21. Y añaden que no son los más prestigiosos diseñadores los más lesionados, pues ellos cuentan con un mercado propio que les es leal, sino los pequeños diseñadores independientes que persiguen hacerse de un espacio en el competitivo mundo de la moda. Pero no son sólo las marcas populares las que copian, y se han denunciado casos de marcas de lujo como Chanel y Gucci que utilizan diseños ajenos.

En su esencia, el asunto gira en torno al valor económico de los diseños. El precio de mercado de los diseños originales está muy por encima del costo de reproducción de los artículos en cuestión, sean éstos calzados, carteras, vestidos u otros accesorios. Esa diferencia crea un incentivo económico para copiarlos, adaptarlos y modificarlos según sea el caso.

Expertos en el asunto indican que la comprobación práctica del hecho es más ardua para la moda que para otros objetos, como arte, música o literatura, y es discutible la asignación de derechos sobre diseños usualmente compuestos por muchos elementos, muchos de ellos discernibles en otras creaciones actuales o pasadas. Sólo diseños muy individualizados y distintivos, o confeccionados con materiales exclusivos, son fácilmente reconocidos y protegidos.

Y se observan marcadas diferencias en el grado de protección ofrecido en Europa, donde los diseñadores poseen una larga trayectoria, y otras regiones del mundo, incluidos los EE.UU., Latinoamérica, China y la India, donde la manufactura de los artículos ha sido tradicionalmente más importante que su creación.