Creencias erradas

En medio de un proceso inflacionario, el ambiente no es propicio para que un gobierno ponga en marcha reformas trascendentales. En tales condiciones, ese hecho hace que gobiernos que se describen como progresistas deban, para no crear más inestabilidad, posponer varias de las medidas que durante la campaña electoral habían prometido aplicar. Algunos gobiernos, sin embargo, no se resignan a aplazar el logro de sus metas y siguen adelante con sus agendas.

En Argentina, el gobierno enfrenta un alto nivel de inestabilidad económica, caracterizado por una tasa de inflación que ha llegado a superar el 60% anual, más de diez veces el nivel de la inflación dominicana. Y si nos llevamos de las opiniones de Domingo Cavallo, quien fuera ministro de economía en el 2001 y desde 1991 a 1996, la mayor parte de la culpa la tiene el actual gobierno argentino, cuya vicepresidencia la ocupa Cristina Kirchner, de largo y turbulento historial político.

La lista de las creencias económicas que Cavallo atribuye a Kirchner es impresionante, pues contiene muchos conceptos que han demostrado ser equivocados. Dice que ella cree que el déficit fiscal y el nivel del gasto público no son un problema, y que la emisión monetaria no es causa de inflación. Añade que ella no relaciona al endeudamiento público con el déficit fiscal, que cree que el crecimiento se logra aumentando la demanda interna de bienes de consumo, que estimular las exportaciones frena el crecimiento, que se adhiere sin reparos a la estrategia de crecimiento vía la sustitución de importaciones, que el estado tiene que intervenir en el funcionamiento de las empresas estatizándolas o regulándolas, y que el ajuste fiscal y la libertad de mercado son sólo palabras neoliberales.

Según Cavallo, cuya gestión como ministro de economía no ha estado exenta de críticas, el fracaso del actual presidente argentino, Alberto Fernández, se ha debido a su deseo de acomodar su pensamiento y sus actuaciones al diagnóstico de la vicepresidenta.