Apertura externa

La economía dominicana se caracteriza por su alto grado de apertura al exterior. No obstante, aunque el porcentaje que nuestro intercambio comercial internacional representa dentro del conjunto de actividades económicas es muy significativo, por sí solo no mide adecuadamente la incidencia real de las transacciones externas en nuestros sectores productivos. Si todo lo que importamos estuviera constituido por bienes finales de consumo, la incidencia quedaría confinada al ámbito de la composición de la canasta adquirida por los consumidores. No es así, sin embargo, pues importamos una gran variedad de materias primas y productos intermedios, los cuales fungen como insumos para productores de diferente índole, incluyendo entre otros los correspondientes a manufacturas, agroindustrias, cultivos agrícolas, fincas ganaderas, generadores de energía, telecomunicaciones, transporte, construcción y talleres de reparación y mantenimiento.

En esas condiciones, en las que la exposición a la influencia de factores externos está esparcida por toda la estructura económica del país, los aumentos de precio que ocurren tienden a dislocar las proyecciones de negocios elaboradas por las empresas. Esto sucede porque alteran elementos de importancia dentro de su costo de operación, obligándolas a revisar sus presupuestos y estrategias de venta y financiamiento. Hacen cambiar sus requerimientos de capital de trabajo y su nivel deseado de existencias de mercancías, y pueden afectar la demanda de los usuarios de sus productos.

Esos efectos conducen a un incremento en el nivel de incertidumbre que las empresas enfrentan, lo que a su vez se manifiesta en forma de un aumento en el riesgo global asociado con su desempeño habitual. Del mismo modo, tiene lugar un incremento en el margen de error de las proyecciones, lo que provoca que muchas empresas asuman comportamientos más conservadores, enfocándose en el corto plazo y poniendo en suspenso iniciativas de gran envergadura.