Por más que hayamos tratado de que no sea así, el dólar sigue siendo el referente más obvio de la salud de nuestra economía. Cualquier variación en la prima que sea más veloz de lo normal, o la existencia de cierta escasez en el mercado, se perciben como señales de alarma indicativas de que algo no anda bien. Las reacciones no se hacen esperar y surge el deseo de acumular dólares por lo que pueda pasar, o como medio de obtener una ganancia rápida.

Aunque el Banco Central no tenga un objetivo declarado sobre la prima del dólar, esa cifra está implícita en su meta de inflación y figura entre los supuestos básicos del presupuesto nacional. Aparece también en las proyecciones de prácticamente todas las empresas formales del país, en los planes de los inversionistas extranjeros, en los cálculos de las zonas francas y en las decisiones de endeudamiento privado. Incide también sobre los niveles de inventario, las compras en el exterior y las estrategias de precios.

Que sea de ese modo se debe a que todos los sectores claves de la economía dominicana requieren de dólares para operar. Los que solían ser más independientes, como el agropecuario, ahora dependen de insumos importados, en un esquema en el cual los eslabones locales de la cadena de producción son discontinuos, interrumpidos en su secuencia por imprescindibles eslabones importados. De ahí que las variaciones del dólar se reflejen con suma rapidez en la oferta de bienes, poniendo presión sobre los precios y, en consecuencia, sobre las autoridades.

Nada indica que ese papel del dólar vaya a disminuir en el futuro previsible. Las mejores perspectivas van por el lado de estabilizar su oferta vía el desarrollo de nuestro sector de exportación. Es necesario que la rentabilidad relativa de las exportaciones crezca en relación con la de los sectores que producen para el mercado interno, a fin de hacer más atractivo asumir los costos asociados con la conquista de mercados externos.