Límites de efectividad

El concepto tradicional en relación con las tasas de interés vincula su nivel con el dinamismo de una economía. Es comúnmente aceptado que tasas más bajas estimulan las inversiones y gastos corrientes al reducir el costo de su financiamiento. Por esa razón los bancos centrales, cuando quieren que el PIB y el empleo crezcan, disminuyen las tasas a fin de que empresas y familias incrementen sus compras de maquinarias, casas, electrodomésticos, vehículos y otros bienes y servicios.

Igual que como sucede con otros instrumentos de política económica, existen límites fuera de los cuales la efectividad de las tasas bajas decae significativamente. El motivo de que eso ocurra proviene de la conexión entre expansión económica e inflación.

Presumir que la oferta de los bienes y servicios es ilimitada, y que por lo tanto puede responder a cualquier aumento en la demanda sin que el precio varíe, no se corresponde con la realidad en la generalidad de los casos. Lo usual es que ante un incremento en la demanda los precios suban, sea porque los productos locales sean más escasos o, como sucede en economías como la nuestra, porque un mayor valor del dólar eleve el precio de los importados.

Ese proceso implica que el efecto benéfico de las bajas tasas de interés puede ser anulado, total o parcialmente, por aumentos en los costos de los bienes y servicios cuya demanda se incrementa. Particularmente notoria es esa compensación en el sector de la construcción, uno de los que son considerados como más sensibles al nivel de las tasas. No hay duda de que la posibilidad de que alguien consiga un préstamo pagando menos intereses, facilita y promueve su decisión de adquirir o mejorar una casa o un apartamento. Pero si el costo de las viviendas y reparaciones sube, la persona en cuestión puede concluir que no puede o no le conviene asumir ese compromiso. En situaciones como ésa se requiere de medidas complementarias que incidan sobre la oferta.