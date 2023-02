Los discursos de rendición de cuentas pronunciados por el presidente Balaguer estaban llenos de cifras de índole económica, las cuales, especialmente durante sus últimos ejercicios gubernamentales, ofrecía aparentemente de memoria. Sin tener que examinar ese alegado comando de las cifras, era evidente, sin embargo, que los aspectos más esperados y comentados de sus discursos eran los políticos, en particular a medida que se acercaba la fecha de las próximas elecciones.

En la mayor parte del continente americano, las más recientes declaraciones presidenciales han estado dominadas por los temas económicos. Hasta en los EE.UU., país para el que por su influencia mundial los asuntos internacionales son muy relevantes, el discurso este mes sobre el estado de la unión estuvo orientado hacia la economía, habida cuenta del impacto que la inflación ha tenido en la popularidad y aprobación de la gestión administrativa del gobierno. Ni la travesía del globo “meteorológico” de los chinos alteró el predominio de la situación y perspectivas de la economía.

Cuando los datos económicos son buenos, como es el caso dominicano, es entendible que los gobernantes los utilicen como prueba de los logros alcanzados, y que dediquen mucha atención a los proyectos de inversión y las iniciativas de programas sociales. No hacerlo sería ilógico desde el ángulo político. Y tampoco sería políticamente lógico si las fuerzas opositoras no enfatizaran los sectores que se han quedado rezagados, los contrastes entre los datos y las realidades, los problemas persistentes no resueltos, o las promesas electorales que no se han cumplido.

Pero aún si los números no son tan halagadores, la lógica política provoca que sea habitual que los presidentes y primeros ministros se esfuercen por presentar el lado bueno de las cosas, como hizo el presidente Biden al resaltar que las alzas de los precios estaban disminuyendo, y que la creación de empleos y la demanda de trabajadores se estaban fortaleciendo.