Dinero de pensiones

Una de las realidades más incómodas, y motivo de frecuente frustración, es que para llevar a cabo cualquier iniciativa se suele necesitar dinero. No es raro que las ideas más creativas, los sueños más bellos, no se puedan materializar por no tener los fondos para ponerlos en marcha. Muchas esperanzas al final terminan siendo aplastadas por un cruel muro económico que no resulta posible traspasar.

Teniendo en cuenta esa realidad, la presencia de la gran cantidad de dinero acumulada en los fondos de pensiones actúa como un imán para iniciativas de diversa índole. Pareciera como si esos fondos fuesen una fuente de recursos puestos ahí por la providencia, para ser usados en cosas que sin ellos no se podrían conseguir. Esto así ya que no solo hay una gran suma de dinero en las cuentas administradas por las AFP, sino que día a día el monto sigue aumentando, según revelan con satisfacción los reportes acerca de su progresivo crecimiento. Es entendible, por lo tanto, que de tiempo en tiempo surjan propuestas legislativas a fin de que una parte de los fondos sean empleados con tal o cual noble propósito, para beneficio de la colectividad o de segmentos sociales marginados, o para proveer bienes y servicios de innegable importancia.

Pero que esas propuestas sean entendibles, o que sus objetivos puedan ser nobles, no debe ocultar un hecho simple y contundente. El dinero pertenece a los afiliados a las AFP, y éstas deben tratar de preservarlo y de maximizar su rendimiento. En principio es conveniente ampliar el abanico de opciones en las que los fondos pueden ser invertidos, si ellas no ponen en riesgo la seguridad de los recursos. Pero en todo caso, aunque se añadan opciones autorizadas, la decisión de inversión debe corresponder a las AFP, pues ése es el propósito para el cual el sistema fue creado. Deseamos que ese dinero contribuya a incrementar la producción, generar empleos, o mejorar la salud y la educación, pero siempre que así convenga a los afiliados.