El empleo de los caballos en el transporte fue víctima de la disponibilidad de medios más eficientes, veloces y baratos. Por supuesto, no sólo los caballos fueron desplazados, sino también los jinetes, los fabricantes de monturas, los constructores de diligencias y carruajes, y algunas otras ocupaciones. No se habla, sin embargo, de una crisis económica resultante de dicho desplazamiento. Por el contrario, la expansión económica hecha posible por la reducción de los costos de transporte, elevó el nivel general de vida y creó una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, minimizando las consecuencias de los escasos reductos de desempleados que no fueron reabsorbidos por el mercado laboral.

Dada esa experiencia, ¿qué impide que ocurra algo similar con la inteligencia artificial y su impacto sobre los empleos? ¿Por qué no suponer que traerá consigo nuevas actividades que harán aumentar los ingresos y las inversiones?

Evidentemente, el volumen y el tiempo son diferentes. Los que serán potencialmente desplazados por las máquinas no se cuentan en miles o decenas de miles, sino en cientos de millones. Y el proceso se perfila como veloz y generalizado, afectando súbita y simultáneamente a regiones esparcidas por todo el mundo. De ahí que las posibilidades de sustitución de los trabajos perdidos sean muy reducidas.

Pero aparte de esa notable diferencia, hay que tomar en cuenta no sólo los efectos sobre la oferta de bienes y servicios, sino además sobre la demanda por ellos. En ese sentido, el incremento en la oferta saldrá al mercado mientras decae el volumen de consumo por causa del desempleo. Dicho de otra forma, habrá más mercancías y menos compradores.

Dada esa ominosa situación, en los debates acerca de la inteligencia artificial prevalece el criterio de que su difusión por la estructura productiva deberá ser acompañada por un extenso ejercicio de ingeniería socioeconómica, que involucre nuevos modos de remuneración, gravámenes, distribución y subsidios.