Dilema insoluto

La mayoría de quienes tienen que ver con el sistema de pensiones, ni son pensionados ni dependerán de una pensión para mantenerse en el futuro. Los consultores que evalúan el mecanismo, los analistas que opinan sobre el tema, los legisladores que proponen modificaciones, los administradores que gestionan los recursos, y los activistas que denuncian aspectos controversiales, suelen contar con otros medios para su eventual sustento. No andan por ahí esperando llegar a la edad de retiro para disfrutar de sus años dorados con el dinero de la pensión. Poseen, en cambio, otras clases de ingresos que les permitirán lograrlo, incluyendo negocios, acciones de empresas, propiedades para arrendar, fincas, inversiones en valores, y familiares prósperos. Saben, si conocen los detalles del asunto, que si sólo dependieran de la pensión esperada, su vida tendría que variar radicalmente luego de retirarse, y el tono dorado de esos años no vendría del resplandor del oro, sino de los menguantes rayos del sol en un ocaso lento y restrictivo. Quienes realmente van a depender de la pensión, no suelen estudiar el sistema ni incidir sobre él.

Eso conduce a que sea frecuente presentar el tema en términos estrictamente técnicos, sin detenerse mucho en sus consecuencias sociales. El dilema surge del hecho de que en las actuales condiciones, la pensión sólo alcanzará a ser una fracción del sueldo que el nuevo pensionado tenía al momento en que se retiró, y podría no durar lo suficiente según la opción escogida. O la persona se ajusta drásticamente a su menor nivel de vida, o sigue trabajando indefinidamente, mientras tenga salud para hacerlo y consiga que alguien quiera sus servicios. Es una perspectiva ominosa, en la que muchos jóvenes prefieren no pensar.

La tasa de reemplazo, medida como un porcentaje del último sueldo, proviene de otros montos y tasas: de ahorros, aportes, rendimientos y expectativa de vida. Y se combina con la duración de la pensión para crear el dilema.