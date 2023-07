Agrupación de actividades

Quienes residen en la capital dominicana saben que muchos negocios de un mismo tipo tienden a ubicarse en zonas específicas de la ciudad. Hay áreas donde se encuentran los repuestos de vehículos, los artículos electrónicos, las gomas de carros, las herrerías y los talleres de refrigeración. La lógica económica conduce a que eso suceda, pues permite que si los clientes no encuentran lo que buscan en un establecimiento, vayan a otros que les quedan cerca.

Parecería, no obstante, que esa lógica no debería aplicarse a negocios que ofrecen productos diferenciados, por ejemplo los restaurantes, o con los que los clientes mantienen relaciones contractuales, como sucede con los bancos. En esos casos se presume que los clientes no llegan al lugar sin saber en cuál establecimiento van a entrar, por lo que no habría razón por la que debieran agruparse por tipo.

Se observa, sin embargo, una tendencia a la agrupación también en esos casos. Un factor explicativo es que las ubicaciones urbanas adquieren una fisonomía propia desde el punto de vista de los usuarios, que las asocia con actividades específicas y representa una ventaja competitiva sobre establecimientos ubicados en otras zonas. E incide además la oferta de productos y servicios complementarios, atraídos por la concentración de esas actividades.

En un artículo publicado en junio del 2023, Marco Leonardi y Enrico Moretti analizaron la distribución de restaurantes en Milán, Italia. Una regulación municipal establecía una distancia mínima entre los restaurantes, parecida a la aplicable aquí a las farmacias, provocando que ellos estuvieran esparcidos por toda la ciudad. En el 2005 esa disposición fue dejada sin efecto, y la consecuencia, como señalan los autores del estudio, fue la reubicación de establecimientos hacia las zonas asociadas con recreación, una creciente concentración de los restaurantes en esas zonas, y una mayor diferenciación en su oferta culinaria, resultante de un esfuerzo por distinguirse de los demás.