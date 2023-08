Conciencias perturbadas

El desarrollo de la bomba atómica es un tema fascinante que ha sido presentado y narrado en incontables libros y películas. Y no menos apasionante es el drama de las vidas de los científicos que participaron en su creación.

J, Robert Oppenheimer ha sido calificado como el padre de la bomba, por su rol como director del laboratorio de Los Álamos en los EE.UU. Designado en esa posición en 1943, fue testigo, el 16 de julio de 1945, de la primera detonación de un artefacto nuclear, apocalíptico resultado de las investigaciones y pruebas llevadas a cabo por él y muchos otros.

Pero la bomba no hubiese sido posible sin la decisión del presidente Franklin Roosevelt de poner en marcha el Proyecto Manhattan, del cual Los Álamos fue parte. Y esa decisión, a su vez, fue consecuencia de una carta que en 1939 le envió Albert Einstein a instancias del eminente físico Leo Szilard. En la carta, Einstein informa a Roosevelt que era posible que una bomba nuclear fuese factible, instándole a investigar esa posibilidad, a lo que el presidente respondió nombrando una comisión de alto nivel para estudiar el asunto.

Irónicamente, Einstein, por razones de seguridad, no fue invitado a participar en Los Álamos, lo que le permitió posteriormente, cuando la horrenda capacidad destructiva desatada por el proyecto se hizo evidente, desligarse de la bomba y sus efectos. No obstante, aun sin ser parte de los trabajos, Einstein escribió en marzo de 1945 una segunda carta a Roosevelt presentándole a Leo Szilard, quien quería una entrevista con el presidente para convencerlo de no utilizar la bomba contra Japón. Desafortunadamente, Roosevelt falleció en abril de ese año sin haber leído la carta, y Truman, su sucesor, autorizó su empleo.

La responsabilidad por la creación de la bomba perturbó la conciencia de muchos de los científicos involucrados en su desarrollo. Hay economistas cuyas actuaciones y recomendaciones han causado graves perjuicios, pero no suelen reconocerlo ni sentirse acongojados.