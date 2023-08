De la política a la economía

Las sanciones que Francia impuso a Haití a raíz de su declaración de independencia, han sido consideradas como el origen del deterioro económico de nuestro vecino occidental. Obligada a la fuerza a compensar a su anterior amo colonial por los perjuicios causados y las propiedades confiscadas, se dice que Haití fue despojada de los recursos que le hubieran permitido adquirir bienes de capital, incrementar su productividad laboral y crear una infraestructura de servicios sociales.

Decenios después, concluida la Primera Guerra Mundial, es comúnmente aceptado que las reparaciones impuestas a Alemania por los daños causados a Francia, Inglaterra, Bélgica y otras naciones, sumieron a los alemanes en un descalabro económico tan grande, que abrieron la puerta para que Hitler y el nazismo emergieran y tomaran el poder en 1933.

De acuerdo con ese criterio, tanto en Haití como en Alemania, tuvo lugar un proceso que discurrió primero desde la política a la economía, y luego en sentido inverso, desde la economía a la política. Con diferencias, por supuesto, ya que Haití no se la desquitó invadiendo Francia, pero los alemanes sí lo hicieron.

Pero en lo que a Alemania concierne, la validez real de ese proceso fue puesta en duda hace unos años por la historiadora canadiense Margaret MacMillan en su obra sobre el Tratado de Versalles de 1919. Ella argumenta que las reparaciones impuestas sobre Alemania fueron menos onerosas que las pagadas por Francia después de su derrota en la guerra Franco-Prusiana en 1870. Y añade que los alemanes terminaron pagando sólo una tercera parte del monto estipulado en el tratado.

Según MacMillan, la Segunda Guerra Mundial sobrevino porque los alemanes no creyeron haber sido derrotados en 1919. Tropas extranjeras no invadieron su territorio, su ejército se retiró en orden desde el frente de batalla, y su industria quedó intacta. Desde su punto de vista, no fue la economía y las sanciones las responsables, sino que fue siempre la política.