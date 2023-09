Debate afirmativo

En una ocasión, uno de sus defensores la comparó con enderezar un alambre torcido. Como el alambre no se va a enderezar solo, para lograrlo es preciso aplicarle una fuerza en dirección opuesta a la que originalmente lo torció. Acción afirmativa es el nombre que se le dio al conjunto de medidas proactivas dirigidas a poner fin a las consecuencias de la discriminación y desigualdad de oportunidades. Si por razones de sexo, raza, pobreza o procedencia étnica, segmentos de la población han tenido de forma sistemática menos posibilidades de avance personal, las condiciones socioeconómicas que provocaron esa diferenciación no son propensas a desaparecer espontáneamente. A fin de corregirlas, no es suficiente simplemente empezar a tratar a todos por igual. Se requiere crear una situación transitoria inversa, para poder compensar la desventaja en la que largos años de marginación colocaron a dichos segmentos.

Sobre esa base es que se justifican, por ejemplo, las disposiciones que establecen que un determinado porcentaje de puestos de trabajo sean ocupados por mujeres, o por individuos pertenecientes a tales o cuales minorías. Y, en el caso de la educación, que una porción específica de las admisiones a escuelas y universidades deba ser asignada a personas con ciertas características, independientemente de sus calificaciones académicas. En los EE.UU., esa preferencia en cuanto a la admisión fue recientemente anulada por la Suprema Corte de Justicia.

Subsanar una discriminación mediante otra discriminación ha sido objeto de debate. Los que como resultado eran dejados fuera, o no conseguían un trabajo, consideraban haber sido víctimas de una injusticia. Y se cuestionaba si los beneficios de la acción afirmativa superaban su costo en términos de productividad y eficiencia. En algunos casos, los seleccionados eran exhibidos como prueba del compromiso de la empresa u organización con la lucha contra la desigualdad, pasando a ser figuras decorativas.

El debate, sin embargo, no ha terminado.