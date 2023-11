Se perfila que el tema haitiano será muy relevante para fines electorales. Usualmente es el estado de la economía el que termina imponiéndose sobre los demás asuntos que influyen sobre las preferencias de los votantes. Pero para los comicios del año próximo, los múltiples efectos de la situación en Haití sobre nuestro país pueden representar una fuerte competencia para las consideraciones económicas. Aunque esos efectos incluyen implicaciones económicas, abarcan consecuencias que van más allá, en términos de criminalidad, cultura, seguridad, salubridad y uso de recursos naturales.

Hay, sin embargo, una notoria diferencia entre los dos temas. Los candidatos por lo regular tienen un legajo de propuestas económicas para elevar las condiciones de vida, disminuir la desigualdad, mejorar los servicios públicos, crear empleos, reducir el costo de la canasta de consumo, y apoyar el aumento de la producción. Que luego no cumplan algunas cosas no es tan crítico para ellos. Lo importante es poder formular propuestas creíbles que sean atractivas para la población.

Con la situación haitiana no sucede lo mismo. El asunto es tan complejo, y es tan limitada nuestra capacidad de incidir sobre él, que cualquier propuesta concreta al respecto corre el riesgo de ser claramente irreal, además de poder antagonizar a determinados segmentos de la opinión pública. Es por esa razón que aunque sea un tema electoral, no es tan sencillo aprovecharlo como un punto de campaña, siendo probable que su uso se oriente más hacia señalamientos de medidas que no funcionan, que a presentar planes detallados para buscarle solución.

En ese sentido, más que un tema que constituye una buena oportunidad para procurar extraer ventajas electorales, las difíciles implicaciones de los acontecimientos en Haití, y de los haitianos en territorio dominicano, será más bien un tema obligado que los candidatos tendrán que manejar con cautela, a fin de no verse arrastrados a controversias que perjudiquen sus aspiraciones.