María De Jesús se mudó sola a Santo Domingo hace aproximadamente siete meses para reducir el costo-tiempo de trasladarse desde Bonao a la capital dominicana. Buscaba trabajar en el día y estudiar en horario nocturno. La decisión le costó alrededor de 100,000 pesos.

Aunque tuvo el acompañamiento de su familia y una asesoría inmobiliaria de antemano, previo a tomar la decisión, De Jesús buscó e investigó zonas de la capital durante un año y encontró una oportunidad: mudarse en un lugar en donde viven estudiantes y los apartamentos ya están amueblados.

María es una de los tantos jóvenes que han optado por vivir solos en Santo Domingo, a donde acuden para estudiar, trabajar o acceder a mayores oportunidades laborales, una medida que implica adaptarse a una nueva ciudad y asumir gastos de depósitos, alquiler, mudanza y otros costos.

"Recuerdo que, de los 100,000 pesos que tenía para mudarme sola, tuve que destinar 51,000 pesos para los depósitos que exige el arrendador, comprar los artículos para el hogar -lo cual constituyó unos 40,000 pesos- e hice una compra con el resto del dinero. Actualmente, pago 17,000 pesos mensuales, lo que representa el 50 por ciento de mi salario", precisa la joven de 25 años.

Al igual que De Jesús, Yahir Guillén tuvo que disponer de 100,000 pesos para trasladarse a vivir desde Barahona a Santo Domingo y estudiar arquitectura.

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"Antes de mudarme para residir aquí hacía viajes todos los fines de semana para poder estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; luego terminé mudándome definitivamente", expresó el joven de 20 años, quien reside en la capital desde hace un año y medio y paga 18,700 pesos de alquiler.

Costos y tendencias inmobiliarias

Tanto para el presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert, como para la experta en finanzas personales, Ana Brioso, no existe un precio único para un joven mudarse solo, ya que depende de la ubicación, el tamaño y las condiciones del inmueble demandado.

Bogaert indicó que actualmente el costo de un apartamento en zonas de demanda media de la capital dominicana ronda entre los 25,000 y 40,000 pesos mensuales, mientras que en los de mayor demanda los precios suelen superar los 45,000 y 50,000 pesos.

En torno a las habitaciones en viviendas compartidas o de bajo costo, los valores generalmente oscilan entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales, dependiendo de la ubicación.

Para Bogaert existe una creciente preferencia por apartamentos pequeños y funcionales por parte de la juventud.

Dentro de los sectores más demandados por los jóvenes, según relató, están Naco, Piantini, Evaristo Morales, Bella Vista, El Millón, Renacimiento, Gascue y el Distrito Nacional en sentido general, cuyos lugares son los más cercanos a sus trabajos o lugares de estudio.

Recomendaciones financieras

Otros suelen ser sectores de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, como Alma Rosa I, Invivienda, Los Tres Brazos, Sabana Perdida, Villa Mella y Los Alcarrizos.

Los precios de los alquileres han experimentado un incremento sostenido en los últimos cinco años. Después de la pandemia de COVID-19, la demanda de viviendas aumentó de forma importante mientras la oferta disponible para alquiler no creció al mismo ritmo.

A esto se sumó el aumento en los costos de construcción, financiamiento y mantenimiento de las propiedades, factores que terminaron reflejándose en el precio de los alquileres.

Aunque no indicó cuánto se debe tener ahorrado, Brioso dijo que, para dejar la casa de sus padres, una persona debería contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de sus gastos fijos.

"Como es una persona que decide construir una nueva realidad financiera debería estar preparado para asumir los compromisos financieros de la regla: 50, 30, 20. Es decir, 50 por ciento de las necesidades básicas (alquiler, alimentación, servicios, carrera universitaria, entre otros); 30 por ciento de deseos y ocio -que incluyen salidas o entretenimiento- y 20 por ciento destinado a inversiones: ahorros, pago de deudas", explicó.

Dentro de los errores más comunes en estos términos están:

Sentir que porque se tiene un empleo y se aporta una cuota mensual en la casa de los padres están listos para mudarse.

Pensar que se pueden hacer responsables de sus gastos cuando no han sido capaces de ahorrar ni un 20 % de sus ingresos.

Mudarse sin elaborar un presupuesto de todo lo que implica, incluyendo cero ahorros, con base en deudas o sin fondo de emergencia.

Brioso exhortó que el dinero destinado al costo del alquiler no debe superar el 30 % o 40 % del ingreso mensual, ya que esto dificulta el pago de otros compromisos básicos. Además, no se debe financiar la compra de electrodomésticos o artículos del hogar con préstamos o tarjetas de crédito.

"Mi recomendación final es que, ese joven que pretende mudarse solo, siga aportando en casa de sus padres, ahorre lo que pueda mientras se prepara para incrementar sus ingresos, ya que hasta que no pueda tener los artículos del hogar, el ahorro de los depósitos, los gastos de mudanza y la primera compra (adicional al fondo de emergencia) no estará listo para dar ese paso", concluyó.

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