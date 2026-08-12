Una ama de casa de clase baja va al supermercado y compra los alimentos para ella y sus tres hijos, tales como pan, chocolate, plátanos, queso, huevo, arroz, habichuelas, espaguetis, pollo y harina de maíz.

Al calcular el presupuesto mensual de la comida le totalizan unos 12,000 pesos.

Pero, si esa familia quisiera volcar su dieta a un presupuesto más saludable, su gasto se colocaría en el rango que muchos dominicanos no pueden pagar.

Una dieta saludable debe estar basada en alimentos nutritivos como víveres, carnes, huevos, pescado, aguacates, nueces, frutas de temporada, vegetales, arroz integral y demás alimentos que brinden una gran proporción de vitaminas y proteínas necesarias para el organismo, explican las nutriólogas Eva González y Katherine Reyes.

Reyes estima que una sola persona consumiría alrededor de 10,000 pesos o menos para comer 100 % saludable, y en el caso de una familia de tres, cuatro o más integrantes, el gasto podría aumentar hasta los 25,000 pesos o superarlo.

Estos montos pueden variar por factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y las necesidades nutricionales de cada individuo.

Costo de la dieta saludable

En cambio, González calcula que una mujer adulta con baja ingesta de alimentos necesita unos 15,000 pesos mensuales, aproximadamente, para mantener una alimentación saludable, mientras que para los hombres serían 20,000 pesos.

Pero el poder adquisitivo del dominicano choca con esta realidad. Hasta el 2025, cerca de 1.9 millones de personas en República Dominicana no contaban con los recursos necesarios para gastar en una dieta saludable, de acuerdo con el informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026", difundido por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El costo de una dieta saludable en la República Dominicana pasó de 3.39 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) en el 2017 a 5.60 dólares en el 2025, representando un incremento del 65.2 %.

De acuerdo con el Sistema Dominicano de Información de Precios (Sidip), el precio de 10 libras de arroz en los supermercados ronda entre los 331 y 460 pesos; las habichuelas van de 65 a 127 pesos de entre 400 y 800 gramos, y el pollo 84 pesos la libra.

Una funda de espaguetis oscila entre 40 y 43 pesos; el chocolate de 10 unidades 117 pesos, y el pan de agua entre 54 y 67 pesos el paquete de 10 unidades.

El cartón de huevos cuesta entre 153 y 280 pesos; pescados como el bacalao, la tilapia y el arenque se venden entre 157 y 267 pesos la libra, mientras que frutas como la chinola, la piña, la manzana, el limón y la fresa cuestan entre 54 y 201 pesos la libra, alimentos considerados más saludables.

¿Cómo debe ser un menú saludable sin importar el costo?

González y Reyes explican que, para un dominicano regular, incluso sin muchos recursos, un desayuno con muchas proteínas y bajo en carbohidratos constituye dos o cuatro huevos con aguacates y tomates, dependiendo de la calidad física del individuo. Otros ejemplos son una lata de atún, víveres o frutos secos.

De almuerzo, se puede intercambiar la alta cantidad de arroz que los ciudadanos consumen por vegetales.

"Hacer que todo ese arroz sea de vegetales, alternando los vegetales crudos y cocidos con carne que no sea guisada, sino que sea al horno o al sartén. Se puede consumir arroz blanco, pero en pequeña proporción y las carnes rojas deben consumirse preferiblemente en el almuerzo", agrega González.

Reyes explica que un almuerzo lo podría constituir los vegetales, las proteínas (pollo, res) y un carbohidrato a elegir como un vívere o arroz.

Para la cena, un plato nutritivo o saludable lo constituyen los víveres acompañados de huevos, ensalada (lechuga, tomate, etc.), carne blanca o pescados.

"El dominicano debería reducir el consumo de harina y sus derivados, aunque sean más accesibles que otros. Recomiendo las que son hechas a base de legumbres y lentejas", dice González.

¿Cuántas calorías?

En torno a las calorías que debe consumir un dominicano promedio en el desayuno, el almuerzo y la cena, González indica que es variable, ya que hay personas que necesitan entre 900 y 3,000 calorías por día.

"Si nos referimos a un adulto promedio, saludable, en un buen peso y con una actividad física leve, este consumiría entre 1,600 a 3,000 calorías por día, aproximadamente, que se pueden distribuir en partes casi iguales tanto en el desayuno, almuerzo y cena, dependiendo las necesidades", agrega.

La nutrióloga puntualiza que los niños consumen muy pocas calorías. Cita el ejemplo que en la mayoría de ellos las cifras rondan las 1,200 o menos de 1,000 calorías, dependiendo de la edad. Igualmente pasa con un envejeciente producto de la disminución de su masa muscular.

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