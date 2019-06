$!¿Cómo afectará que los celulares Huawei no tengan preinstalado las apps de Facebook, Instagram y WhatsApp?

Las aplicaciones de Facebook dejarán de estar preinstaladas en los móviles de Huawei, según ha adelantado la agencia Reuters, La medida afectaría a todos los móviles de la firma china que todavía no han salido de fábrica, que no podrían tener preinstaladas Facebook, WhatsApp ni Instagram, según una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters. Aún así, los usuarios podrán seguir descargando estas apps mientras continúen teniendo acceso a Google Play. Pero no está claro qué ocurrirá en el momento en que Huawei deje de tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google.

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no levanta el veto y Huawei no convence a los desarrolladores y a sus financiadores para que realicen las apps para su nuevo sistema operativo, sus usuarios podrían quedarse sin algunas de las más descargadas del mercado como Facebook, WhatsApp e Instagram.

La medida de la compañía de Zuckerberg no afectará a quienes ya tienen un teléfono Huawei, que podrán continuar usando las aplicaciones y recibir las actualizaciones oportunas, según ha explicado Facebook a Reuters. Fuentes de Huawei han asegurado también a este periódico que actualmente no hay usuarios que tengan un teléfono Huawei y que no vayan a tener Facebook.

¿Qué pasará con los usuarios?

Esta decisión no afectará en ningún modo a los actuales poseedores de móviles Huawei, que podrán seguir utilizando las aplicaciones de Facebook de manera habitual, así como recibir las actualizaciones oportunas. Un hecho confirmado por la propia Facebook a la agencia Reuters. Sin embargo, los nuevos móviles Huawei no podrán tener preinstaladas las aplicaciones de Facebook, WhatsApp ni Instagram.

Los fabricantes de móviles acostumbran a preinstaladas una gran cantidad de aplicaciones de terceros y Facebook suele ser una de las más habituales. En el caso de Huawei, en sus móviles insignia como los P30 ha venido preinstalando las aplicaciones de Facebook, Booking y Amazon, aunque en años anteriores, con el P20 Pro, también preinstalaba Instagram.

A diferencia del bloqueo de Google que dispone de una tregua de 90 días hasta agosto, el bloqueo de Facebook se aplicará a todos los móviles Huawei que todavía no han salido de fábrica, según una fuente consultada por Reuters pero no confirmada por Facebook.