“Como ministro sigo haciendo lo de

“Como ministro de Agricultura estoy haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida, servir a los agricultores, trabajar con ellos en los temas que les preocupan. Desde conseguir semillas para sembrar, hasta negociar con el director de Impuestos Internos para que les quiten las moras, alguna gestión aduanera que sea necesaria, hasta hablar con la Policía Nacional para que me suelten a algún agricultor que está detenido. Eso he hecho toda la vida, servir”. Dijo Osmar Benítez, al participar como invitado en el Diálogo Libre.

Señaló que lo único que ha cambiado es que actualmente, como ministro de Agricultura, tiene la facultad legal de dirigir las políticas públicas en materia de agricultura.

“Antes tenía que ir donde el ministro de turno a pedir algún favor por alguna asociación de productores, ahora ellos vienen directamente donde mí, hablamos sobre sus problemas y comenzamos de inmediato a buscarle soluciones”.

Agregó que con los meses ha descubierto que como ministro de Agricultura puede ayudar a facilitarles las cosas a los agricultores, porque el ministerio tiene una cantidad inmensa de recursos humanos y materiales.

Benítez dijo además, que una de las cosas en las cuales ha puesto especial énfasis durante su gestión es al tema institucional. Indicó que como ministro de Agricultura, es responsable de coordinar todas las políticas del país en el sector.

Explicó que a su llegada al ministerio, las 20 instituciones del sector agropecuario del país se encontraban “cada una por su lado”, no se coordinaban entre si. Ahora todos los meses, el segundo martes, el gabinete agropecuario se reúne por completo, para dar un informe detallado de las actividades del sector durante el periodo anterior. “Ahora ya nadie puede andar a la patoriega”.

Dijo que “muchas veces los funcionarios tenemos la tendencia de creernos que el nombramiento en un ministerio lo hace dueño del mismo. Pero eso no es así, las instituciones se manejan con pulcritud”.