$!Conacerd propone al Gobierno alianza público privada para estabilizar precios canasta básica

El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) felicita al Gobierno dominicano por anunciar medidas tendentes a estabilizar los precios de la canasta básica, pero al mismo tiempo, entiende que para lograr un mayor impacto debe utilizar los canales naturales de distribución de los productos de primera necesidad, a través de una alianza público-privada "ganar, ganar".

Antonio Cruz Rojas, presidente Conacerd, explica que la alianza debe ser entre el Ministerio de Agricultura (MA), en representación de los productores nacionales; el Inespre para manejar los espacios físicos y para la estabilización de los precios, y el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (Conacerd), quien manejará la comercialización y distribución de la producción nacional.

Indicó que Conacerd cuenta con una membresía nacional que supera las 14,365 mipymes de servicio esenciales, los cuales convocará a través de su call center para que reciban, a crédito o al contado, los productos y los vendan a precios asequibles cumpliendo con los requisitos acordado en los términos de la alianza, la cual contemplara régimen de consecuencias para aquellos propietarios de negocios que la violen.

“Los canales naturales de distribución nacional son los colmados, Minimarkes, supermercados, almacenes, surtidoras y los ventorrillos, los cuales suplen todas las necesidades de los consumidores de menores ingresos", explica Cruz Rojas.

Asegura que estos canales naturales no pueden ser reemplazo por las Bodegas Móviles populares, las cuales como dije no son la solución para abaratar los precios de la canasta básica familiar, debido a que son improvisado y no obedecen a una planificación para responder la demanda del mercado, plantea Cruz Rojas.

Añadió que el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado muestra de que quiere manejar el país con equidad, justicia y transparencia, por lo que solicita que incluya en su agenda de gobierno el reconocimiento que merece ese hombre de trabajo que labora más de 18 horas diario para suplir las necesidades básicas de la cadena de distribución de productos de consuno masivo, para que unidos a los productores se disminuya al máximo la cadena de intermediación, lo que beneficiará sin dudas a los consumidores finales.

Cruz Rojas, presidente electo de Conacerd, dijo a través de un comunicado que las bodegas móviles populares en camioncitos no resuelven el problema de los altos precios ni las necesidades de abastecimientos de la población, debido a que esas bodegas móviles solo son aprovechadas por las personas, que al momento de pasar el camioncito están en ese lugar, o tienen dinero para comprar, mientras que el colmado está instalado fijo para cubrir las necesidades básicas de los consumidores sin importar el horario que ellos consigan el peso.

Sugiere a los incumbentes del gabinete agropecuario, que con muy buenas intenciones han anunciado medidas para bajar los precios de los alimentos, que deben ser precavidos en su gestión y tomar en cuenta que lo que hoy se está viviendo podrá presentarse en otros momentos, por lo que deben planificar programas a corto y medianos plazos, lo que evitara las improvisaciones de las Bodegas Móviles, cuyo costo para el pueblo es incuantificable.

Cruz Rojas, también sugiere a los miembros del gabinete agropecuario, que incluyan en su agenda los productores y los canales de distribución, los cuales dependen uno de otro, además, son la espina dorsal para mantener el equilibrio de los precios.

Entiende que con esto Estado reconocerá el valor de esos hombres de trabajo que laboran numerosas horas diarias sin salario para dar un servicio desinteresa mente a sus clientes, que son su principal materia prima y su razón de entrega a tantas horas de trabajo.

Dijo esperar que el gabinete agropecuario actual escoja la propuesta de Conacerd de realizar una alianza estratégica publico privada entre el Ministerio de Agricultura, el Inespre y Conacerd, la cual el Antonio Cruz Rojas asegura ya ha depositado en el Ministerio de Agricultura, con la finalidad de proteger los productores y los consumidores, donde cada cartera dentro de la alianza jugará un papel estelar para que los productores mejoren su flujo de caja y tengan asegurada, a través de los colmados toda su producción, apunto Cruz Rojas.