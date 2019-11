$!Conoce los hoteles más tecnológicos del mundo

La tecnología ha cambiado la forma de trabajar, vacacionar, de negociar, en sí, ha cambiado al mundo. Conocer las preferencias de los clientes para darle un mejor servicio favorece a las marcas y puede incrementar la reputación de la misma.

Según el informe de la Firma EY, al 40% de las personas de todo el mundo les preocupa no poder conectarse a Wi-Fi mientras está de viaje.

“Tener buena conexión es fundamental para garantizar una excelente estadía, sobre todo con la cantidad de actividades relacionadas con la tecnología”, dice.

Este informe describe los ocho hoteles más tecnológicos del mundo, hoteles que se caracterizan no solo por contar con una buena señal WiFi, sino también por poner múltiples dispositivos en puntos estratégicos del hotel a disposición de sus huéspedes.

· Mama Shelter París

El informe inicia con este hotel que se encuentra en el distrito 20 del centro de París y ha sido diseñado por Philippe Starck. Explica que las habitaciones son ultramodernas y cuentan con ordenador iMac con función Air Play, donde se puede navegar por internet, acceder a la tienda online del hotel, jugar, acceder a películas gratis a la carta, fotomatón. En la zona de entretenimiento Mama Shelter’s podrás jugar al futbolín o visitar la tienda de regalos.

El informe indica que otras innovaciones tecnológicas que se pueden encontrar en el Hall Shelter son pantallas táctiles en el lobby en donde se puede consultar información de la ciudad como destinos famosos, clima, entre otros. El área de negocios está equipada con ordenadores apple, pantallas LCD y sistema de sonido Bose.

· Eccleston Square Hotel

Este hotel boutique de Londres puede que sea uno de los hoteles más avanzados tecnológicamente del mundo. Según el informe casi todas las habitaciones se controlan a través de teclados sensitivos, con los que se puede personalizar la música y la iluminación o incluso hacer que las paredes de la ducha pasen de ser transparentes a opacas, con solo tocar un botón. Además, las camas, ajustables y hechas a mano de la marca sueca Hästens ayudarán a brindar una experiencia personalizada.

· Loews Hotel 1000

El informe también indica que Loews Hotels es una compañía de hospitalidad de lujo que posee 24 hoteles en los Estados Unidos y Canadá. En el Hotel 1000, de Seattle, los viajeros no tendrán que preocuparse del servicio de limpieza, según el documento, ya que todas las habitaciones disponen de sensores de temperatura que avisan al personal si la habitación está ocupada.

Precisa que la tecnología inteligente permitirá elegir la temperatura de la habitación, las obras de arte y la música. También, si te gusta el golf, podrás practicar tu swing en el Golf Club virtual, donde jugarás con clubs y pelotas reales en uno de los 50 mejores campos de golf del mundo.

· The Peninsula

El informe dice que ninguna lista que hable de tecnología está completa sin un alojamiento en una ciudad tan avanzada tecnológicamente como Tokio. En The Peninsula Hotel, todas las habitaciones cuentan con radio por internet ilimitada, con más de 3,000 emisoras, TV de pantalla plana grande, iluminación personalizable y lámpara de secado de uñas. Además, aquí tendrás la oportunidad de explorar la ciudad en un BMW 750s, un Tesla Model S o un Rolls-Royce Phantom.

· W Singapore Sentosa Cove

La cadena W es conocida por contar con hoteles de diseño en todo el mundo, y el W Hotel Sentosa Cove de Singapur no es la excepción. Este hotel ofrece servicios de última tecnología, como altavoces acuáticos en la piscina y cabina de DJ privada en la WOW Suite. Además, puedes acceder a tu habitación con tu smartphone o Apple Watch. Y, si no tienes suficiente con tu smartphone, puedes utilizar de forma gratuita uno de los que te ofrece el hotel para realizar llamadas locales y navegar con la red WiFi, sin límites, explica el informe de la Firma EY.

· Hotel Blow Up Hall 5050

Al entrar en el Hotel Blow Up Hall 5050, en Poznan (Polonia) conocido por su increíble colección de arte, pensarás que has viajado al futuro. Las instalaciones de arte digitales monitorizan la entrada de los clientes al hotel y proyectan las imágenes como si se tratara de videos de video vigilancia. La llave de la habitación es un iPhone 5, que además indica el camino hacia la habitación correcta (gracias a la tecnología de reconocimiento de la información) y sirve para comunicarse con el personal del hotel durante la estancia. Todas las habitaciones están diseñadas de forma única y cuentan con TV vía satélite con pantalla LCD, agrega la Firma EY en su informe.

· Virgin Hotel

Este moderno hotel está muy enfocado en la tecnología. Con la app móvil Lucy de Virgin Hotels, podrás solicitar cualquier cosa sin tener que hablar con nadie. Haz el check -in y el check -out, personaliza tu mini bar, ajusta la temperatura de tu habitación y chatea con otros clientes del hotel. Además, un carro Tesla Model S te llevará a cualquier sitio que se encuentre a un radio de 3,2 km para que explores la ciudad. No podía faltar en esta lista de los hoteles más tecnológicos.

· Citizen M Ámsterdam

Por último, el informe menciona a Citizen M Ámsterdam. Esta cadena de hoteles boutique asequibles, según el informe, cuenta con sedes en Nueva York, Londres, Glasgow, Ámsterdam, París y Taipéi. Explica que cuando el huésped llega al hotel, puede hacer el check-in el mismo. Todas las habitaciones disponen de una MoonPad, una tableta con la que podrás controlar las persianas, ajustar el climatizador, los colores de la iluminación y la llamada de despertador. Puede además utilizar la MoonPad como dispositivo de entretenimiento y leer información sobre el hotel.