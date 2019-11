$!Consejo del Mercado de Valores aprueba reglamento de Oferta Pública

El Consejo del Mercado de Valores aprobó el Reglamento de Oferta Pública el pasado 29 de octubre y dejó fuera del mismo, para futuras discusiones, la parte del proyecto que establecía que todos los ofrecimientos que superaran los RD$50 millones de pesos se consideraría de oferta pública.

Ahora el párrafo II del artículo, donde se especificaba el monto de los RD$50 millones, establece que “La Superintendencia, respondiendo a consultas que se le formulen o de oficio, podrá determinar que una oferta no tiene consideración pública cuando estime que, de la valoración conjunta de todos los elementos que componen la oferta, no se está en presencia de una oferta pública no autorizada”.

Sobre el particular, el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), Santiago Sicard, expresó que el regulador escuchó al mercado porque casi todos los participantes entendía que la medida que buscaba poner un monto podría ser una restricción para algunas negociaciones privadas fuera del mercado.

“Sin embargo quedó pendiente esa discusión, la Superintendencia del Mercado de Valores nos solicitó a los diferentes participantes del mercado que les pasáramos una propuesta de sugerencia, ya se remitió y está en evaluación de la Superintendencia”, expresó.

Pero a la vez, consideró que el reglamento de Oferta Pública está respondiendo, en buena medida, a lo que el mercado había solicitado.

“Uno quisiera más flexibilidad, pero tenemos que ser consciente del crecimiento que hemos tenido y del estado del mercado. Hay que ir poco a poco y paso a paso y creo que la Superintendencia en parte ha escuchado al mercado”, expresó.