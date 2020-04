$!Consejos de Visa para hacer pagos seguros

Desde recibir un correo electrónico de un extraño que te pide que le envíes fondos para una emergencia imprevista, hasta estafadores que piden donaciones haciéndose pasar por organizaciones médicas legítimas, organizaciones sin fines de lucro o instituciones financieras para cometer delitos, los defraudadores cibernéticos, se han vuelto cada vez más creativos. Sin embargo, es posible protegerse de los fraudes y la primera línea de defensa es estar informado.

“Independientemente que las personas realicen sus compras usando pagos electrónicos y digitales directamente en un comercio, por Internet o a través de un teléfono móvil, Visa continuará innovando en los pagos para lograr que más personas tengan acceso a formas de pago simples y convenientes, siempre poniendo la seguridad como nuestra mayor prioridad”, dijo Eduardo Pérez, jefe regional de riesgo para Visa América Latina y el Caribe.

“En Visa, trabajamos día a día con el objetivo de contar con los más altos niveles de seguridad, junto a instituciones financieras, comercios y gobiernos, a fin de proveer los mejores canales de pagos”, indicó.

A continuación, conozca algunas formas de fraude, además de consejos de seguridad de Visa sobre cómo prevenirlos.

Prevenir fraude en pagos digitales

El fraude en pagos digitales es relativamente raro y puedes tomar acciones proactivas para prevenirlo.

Para evitarlo

Usa tu tarjeta chip en el punto de venta, insertando la tarjeta en la terminal o usando pagos sin contacto en terminales que tengan la capacidad de pagos sin contacto. Contacta a tu banco o emisor si no te ha proporcionado una tarjeta con chip y/o pagos sin contacto.

Solo haz compras en sitios de web de comercios reconocidos y entra a un sito de comercio directamente por tu web-browser, en vez de entrar a un sito de comercio por un link en un sito de web de un tercero o por un email.

Inscríbete al servicio de alertas de tu emisor para recibir notificaciones de tus pagos en tiempo real por texto o por email. Alertas por texto o email de transacciones te permite verificar pagos legítimos e contactar a tu emisor de manera rápida si recibes una alerta de una transacción no reconocida.

Contacta y/o resuelve un cargo no reconocido directamente con comercios donde tienes una relación establecida y donde haces pagos recurrentes, como en aplicaciones de transporte, juegos digitales y suscripciones de televisión, películas y/o música.

Contacta a tu emisor inmediatamente cuando identifiques una transacción en un comercio no reconocido.

Cuídate del fraude cibernético

El fraude cibernético se refiere al que se realiza en internet por medio del uso de algún software malicioso para obtener tus datos personales, números de cuenta y claves personales.

Para evitarlo

Nunca ingreses a la página web de tu banco desde links o accesos rápidos que provengan de correos electrónicos, así dichos correos provengan de tu banco.

Siempre teclea la dirección de la página web del banco directamente en el buscador.

Los bancos nunca solicitan tus claves o información financiera a través de correos electrónicos. Por lo tanto, no contestes dichos correos.

No descargues archivos adjuntos de direcciones desconocidas, pueden ser virus.

Procura no utilizar computadoras o redes públicas para acceder a la página web de tu banco o realizar transacciones.

Phishing - ¿Cómo puedes manejar bien tu correo electrónico?

El robo de identidad, conocido como phishing, es una modalidad de estafa por correo electrónico que intenta que reveles tus números de tarjetas de crédito, de identidad personal, de cuentas bancarias y demás información privada.

La mayoría de estas estafas comienzan con un mensaje de correo electrónico con un enlace que va a un sitio de internet falso (el cual se escribe de manera muy parecida al original). Este tipo de sitios falsos contienen logotipos y gráficos de la institución que buscan replicar ilegalmente; sin embargo, cuando ingresas información personal ésta es dirigida a los estafadores.

Para combatir el phishing

Considera sospechosa toda solicitud de información personal por correo electrónico.

No respondas a esos mensajes de correo electrónico, no presiones ninguno de sus enlaces o links, ni ingreses información en sitios web dudosos.

Verifica la legitimidad de la solicitud de información poniéndote en contacto con el número telefónico de tu banco.

Denuncia los mensajes de correo electrónico o sitios web sospechosos ante tu institución financiera.

Ojo con el teléfono: en ocasiones, los autores de fraudes llaman a tu teléfono y se hacen pasar por entidades financieras, comerciales o hasta de caridad. Ten cuidado, pues puede tratarse de un fraude.

Algunos consejos que pueden ayudarte a vencer el fraude telefónico

Las instituciones financieras nunca llaman a los tarjetahabientes para solicitar información personal de sus cuentas.

Ten cuidado con las notificaciones que anuncian que has ganado un premio en un concurso en el cual no te has inscrito.

Nunca proporciones información a menos que hayas iniciado la comunicación.

No te sientas obligado a proporcionar números de tarjetas por teléfono.

Pide detalles: si quien llamó no puede responderte, no es legítimo.

En lugar de solicitar un “número para devolver la llamada”, busca por tu cuenta información sobre la institución que llamó junto con su número de teléfono legítimo.

Informa al emisor de tu tarjeta acerca de estas solicitudes de información personal llamando al número que figura en el reverso de la tarjeta.

VISHING - No permitas ser víctima de fraude a través de llamadas engañosas

En esta modalidad de fraude, los estafadores hacen llamadas telefónicas haciéndose pasar por representantes de compañías de tarjetas, instituciones financieras, e incluso a nombre de organizaciones de caridad o comercios, avisando que el consumidor ha sido ganador de un concurso o promoción y debe presentarse en cierta dirección con identificación y su tarjeta de débito o crédito para obtener su premio.

Estas acciones se conocen bajo el término Vishing, el cual combina ‘voz’ y ‘phishing’. A través del Vishing, los defraudadores normalmente utilizan un sistema de mensajes pregrabados o una persona que le llama para solicitarle, en muchos casos, información financiera personal.

También los defraudadores pueden tratar de obtener su información personal durante la llamada o que le pidan marcar a otro número para introducir números de tarjeta de crédito, fechas de vencimiento, números de identificación personal y más.

¿Alguna vez ha recibido una llamada notificándole que es el ganador de un concurso al cual no se registró? o ¿le han llamado pidiéndole que se presente en cierta dirección para recoger un premio, sin siquiera saber cómo fue que lo ganó?

Con estas llamadas, en dónde además te pueden llegar a pedir información financiera personal, puedes llegar a ser víctima de fraude. Por ello, es importante que aprendas a detectar sus señales y si sospechas que has sido víctima, debes estar preparado para tomar acción inmediata.

Para combatir el Vishing

Si consideras que ha recibido alguna llamada no legítima, investiga quién te llamó y evita presentarte en la dirección indicada. Revisa tus estados de cuenta cuidadosamente y reporta de inmediato a tu banco si ves alguna transacción sospechosa.