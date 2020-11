$!Consideran marca país debe reflejar valores dominicanos

El desarrollo de la marca país debe estar sustentado en los valores de la República Dominicana y, además, cómo se puede proyectar el país con una identidad que lo haga diferente.

“Aquí la clave es diferenciación y aparte de diferenciación es eso que me refleja a mí. Nosotros queremos sobretodo que los dominicanos sientan que esa Marca País, que esa identidad, que ese logo en particular me refleje lo que yo soy, que proyecte lo que yo soy como dominicano”, expresó Stella León de Fernández, Socia-presidente Engage Burson- Marsteller, al participar en el panel “Marca país”.

Entiende que no es la misma comunicación que se dirige a un futuro inversionista que a un turista que se quiere traer al país.

“Cómo yo desarrollo una identidad que me permita hablar con los diferentes públicos generando confianza y creando sobre la base de los fundamentos de lo que nosotros somos como dominicanos”, expresó Stella León.

De su lado, Lara Guerrero, directora de desarrollo de negocios de MG Public Relations, indica que la Marca País da reputación, credibilidad hacia la frontera extranjeras y da ventajas competitivas para los productos, talentos y de la gente.

“Esto nos empodera y nos permite presentar nuestra mejor cara de nuestra gente y nuestro producto”, indicó tras participar en el panel organizado por la Comisión Multisectorial Marca País, creada mediante el decreto 466-20, por el presidente Luis Abinader.

Asimismo, Silvia Molina, directora de arte, consultora y especialista en diseño de identidad de marca, expresó que la razón de ser de la marca país es influir en el desarrollo de la República Dominicana, principalmente “económicamente. Fundamentalmente esa es la razón, ese es el principal objetivo”.

“El solo hecho de que la tengamos (Marca País) y que exista y que la desarrollemos y la fortalezcamos y la mantengamos como una marca fuerte delante de la otra, ya de por sí se traduce en desarrollo”, indicó.

De acuerdo a Nonora Elmúdesi, CEO de Ogilvy República Dominicana, que la Marca país es una estrategia de desarrollo. “La marca país logra que los cerebros no se quieran escapar, que otros quieran venir aquí”.

Añade que la Marca país no es un lujo, no es un exceso, sino una necesidad porque el país está compitiendo con 140 países que están buscando lo que República Dominicana también necesita.

Más delante, Stella León de Fernández dijo que la marca país debe reflejar confianza “porque detrás de la confianza lo que hay es la verdad. Qué quiero decir con eso. Cuando yo tengo la mirada de un inversionista que apuesta a este país quiere encontrar seguridad jurídica, quiere encontrar las bases para invertir en nuestro país y cuando él llega aquí y encuentra todo eso dice –yo te creo, yo confío en ti”.

Agrega que si cada dominicano no se hace parte de marca país y no suman a los que se quiere proyectar, el proceso no servirá de nada.

“El trabajo está en nuestro terreno, yo creo que ya hemos logrado, como país, maravillosos resultados; tenemos gente que son sumamente talentosa que están en los rincones del mundo representando nuestra bandera y nosotros tenemos que continuar esa construcción sobre la base de esa confianza”, argumentó Stella León de Fernández, Socia-presidente Engage Burson- Marsteller, al participar en el panel “Marca país”, evento moderado por Biviana Rivero, directora de Pro Dominicana y secretaria de la comisión multisectorial marca País.