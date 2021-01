$!Consideran que emisión de bonos por US$2,500 millones era necesaria

Economistas valoraron como positiva la colocación de bonos soberanos por US$2,500 millones, realizada por el Estado dominicano, tras señalar la necesidad de recursos económicos que tiene el gobierno para poder financiar parte del presupuesto de 2021.

Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), manifestó que la sequía en las finanzas públicas y la situación generada por la pandemia, provocó que el gobierno se adelantara en la emisión de los bonos.

Explicó que la decisión del gobierno de mantener los programas sociales hasta abril, que no estaban en el presupuesto de 2021, lo cual implicó una demanda adicional de recursos, es uno de los motivos para que hiciera la colocación el pasado martes, misma que tradicionalmente se hace en febrero o marzo, además de permitirle al gobierno tener recursos frescos para financiar parte de sus gastos.

“Es para tener un colchón de recursos (la colocación de bonos) y poder financiar una parte de estos programas que se van a ejecutar hasta abril. Entendemos que si estos programas se prolongan más el gobierno deberá hacer un presupuesto complementario”, planteó Ciriaco.

“Con esto el gobierno se quita un tanto esa presión de esta situación de incertidumbre que ha generado el coronavirus en las finanzas públicas, es una excelente la colocación. La situación en la cual el gobierno colocó estos bonos es buena, en el contexto internacional, con tasas de rendimiento muy atractivas para el inversor y conveniente para el país”, refirió.

El gobierno colocó US$2,500 millones en el mercado internacional, una transacción estructurada en dos tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %, y el segundo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, con madurez a 20 años.

Para el decano de la Facultad de Económicas de la UASD, Alexi Martínez Olivo, es una tasa que está dentro de los parámetros normales a la cual se ha estado negociando e indicó que el país está haciendo uso de una de las pocas opciones que tiene para obtener recursos, que es el endeudamiento.

“La mayoría de los países tienen déficit en sus presupuestos y han tenido que recurrir al endeudamiento. Es parte de una realidad de que el país no creció, igual que otros países. Necesitamos recursos”, declaró Martínez Olivo.

Sin embargo, el catedrático exhortó a que los recursos sean usados para dinamizar la economía, el empleo y los programas sociales. “A mí no me gusta el tema del endeudamiento, pero son realidades que están viviendo los países”, recalcó.

En tanto, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Noel Ureña, señaló que aunque la deuda va en detrimento del país, la realidad actual es especial “y debemos confiar en el buen juicio del gobierno para que tome las medidas que entienda”.

“Existe lo posible y lo ideal, lo ideal es que no se emitan bonos o se tomen préstamos, pero la realidad actual es especial”, afirmó.

Ureña habló previo a tomar posesión como nuevo presidente de la Aneih, gestión que informó se fundamentará en tres ejes: la calidad, la innovación y las exportaciones, mismas que dijo van de la mano.

“Si no hay la calidad adecuada, los productos no van a estar en condición de comercializarse a nivel internacional. La innovación porque si no tenemos productos innovadores para impactar en otros mercados, no habrá éxito. Y aumentar las exportaciones aprovechando los tratados de libre comercio con las diferentes regiones y países y agregar otros mercados”, explicó.

El ejecutivo aprovechó la juramentación para pedir a todos los sectores productivos nacionales buscar soluciones conjuntas que permitan gestionar el reto económico y social que atraviesa el país.