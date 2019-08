$!Construirán nuevo hotel Radisson en Punta Cana

Radisson Hotel Group

Radisson Hotel Group con sede en Minneapolis, es una de las compañías hoteleras más grandes y dinámicas en el mundo. Opera alrededor de 1100 hoteles en 62 ciudades con un portafolio de siete marcas: Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson and Country Inn & Suites by Radisson.