Más de 419 mil propietarios de vehículos no han renovado el marbete

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que hasta este martes 1,131,108 propietarios de vehículos han renovado su gravamen de circulación vehicular (marbete), correspondiente al período 2021-2022.

La cifra supone que 419,668 vehículos hábiles para renovar el impuesto no han realizado el proceso faltando cuatro días laborables para la compra del marbete, cuyo plazo vence el próximo lunes 31 de enero.

En total, 1,550,776 de unidades vehiculares deben adquirir el impuesto de circulación, de acuerdo a datos de la DGII. Impuestos Internos comunicó que ha recaudado el 78.7 % de lo estimado por concepto de renovación del marbete.

Desde que fue anunciado el inicio de la temporada de renovación del marbete y hasta este martes, la institución recaudadora tuvo ingresos por RD$1,875.7 millones, de los RD$2,381.7 millones que proyecta recaudar.

La DGII advirtió que no se otorgará prórroga para la renovación del impuesto. La agencia indicó que se mantienen los montos de correspondientes a las sanciones (recargo) por no renovación durante el plazo establecido: RD$2,000 a vehículos que no lo hagan antes del 31 de enero de 2022, RD$2,100 a los que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100 a los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores.

El costo del marbete para vehículos fabricados hasta el 2016 es de RD$1,500 y RD$3,000 para unidades fabricadas de 2017, inclusive, en adelante.