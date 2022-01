Gobierno negocia subsidio con transportistas para que no aumenten pasaje

Garantiza no habrá aumento de pasaje

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó este viernes que ha sostenido varios encuentros con representantes del sector transporte para estudiar el mecanismo de un subsidio a los combustibles que utilizan los choferes de vehículos públicos, a fin de no transferir a los pasajeros el aumento del petróleo registrado en las últimas semanas.

Macarrulla explicó que se está evaluando la metodología mediante la cual los transportistas recibirán los hidrocarburos a un precio más bajo a fin de evitar un aumento del pasaje.

Sostuvo que en las conversaciones se evalúan también otros costos que han venido aumentando para los trabajadores del volante.

Se busca definir un "mecanismo y el monto mediante el cual el estado dominicano subsidia el incremento del precio del combustible para que los transportistas no tengan que aumentar el precio ni ellos asumir la responsabilidad del subsidio del transporte", precisó.

El ministro dijo que el diálogo ha sido muy maduro y tranquilo, con inteligencia de ambas partes, "quienes han puesto su esfuerzo para salir lo mejor posible".

"Uno de los problemas que habían tenido las autoridades con ese sector es que pretendían que los transportistas asumieran el subsidio social de ese servicio. Nosotros, consciente de que cada chofer es un empresario, no le podemos pedir subsidiar la política social del Gobierno", sostuvo el funcionario.

Garantizó que, hasta el momento, no habrá aumento del pasaje, "y no se preocupen que la solución va a ser que no haya aumento por lo menos en las próximas semanas".

Uno de los elementos que se han tomado en cuenta, según Macarrulla, es el aumento que ya experimentó el pasaje de RD$ 25 a RD$ 35 con cuatro pasajeros por carro público, que luego fue aumentado a seis pasajeros.

