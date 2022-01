A partir de este martes la renovación del marbete será con recargo

Este lunes se vence el plazo para que los propietarios de vehículos renueven el impuesto de circulación vehicular (marbete), y desde mañana la renovación deberán realizarla pagando un recargo.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tras comunicar que no habrá prórroga, informó que el monto de las sanciones (recargo) por la no renovación en el tiempo establecido se mantienen.

En tal sentido, la DGII indicó que el recargo será de RD$2,000 a vehículos que no lo hagan antes del 31 de enero de 2022, RD$2,100 a los que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100 a los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores.

Los conductores que transiten sin su marbete y sean sorprendidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) serán fiscalizados.

El período de renovación del impuesto de circulación se inició el pasado 2 de noviembre de 2021. El costo del marbete para vehículos fabricados hasta el 2016 es de RD$1,500 y RD$3,000 para unidades fabricadas de 2017, inclusive, en adelante.

Para el actual período, Impuestos Internos señaló que 1,550,776 vehículos estaban hábiles para renovar, lo que representaría una recaudación estimada de RD$2,381.7 millones.