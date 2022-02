CNTT rechaza que Intrant negocie con transportistas subsidio para evitar aumento de pasaje

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, entiende que el Instituto Nacional y Transporte Terrestre (Intrant) no puede ser la entidad estatal que se encargue de coordinar la entrega del subsidio a los combustibles que utilizan los choferes de vehículos públicos, con el objetivo de mantener invariable el precio del pasaje.

A su juicio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes es la cartera que debe asumir esa responsabilidad.

“Creemos que el manejo del combustible en todas partes del mundo tiene que estar a cargo de una institución facultada para el tema”, declaró Marte a Diario Libre.

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte asegura que el Intrant no está calificado para esos fines, al tiempo que sostuvo que los más de 20 mil profesionales del volante que están afiliados a la CNTT no formarán parte de ese programa hasta que no tome la rigurosidad que él entiende debe llevar.

Sobre el subsidio

Representantes del sector transporte y el gobierno central, a través del Intrant, están estudiando desde hace varios días la implementación de un mecanismo para entregarle un subsidio a los profesionales del volante para que reciban los hidrocarburos a un precio más bajo, a fin de evitar un aumento del pasaje.

Las negociaciones entre el Estado dominicano y los empresarios del transporte comenzaron luego del aumento que experimentó el pasaje de RD$25 a RD$35 en las rutas urbanas de Santiago y Santo Domingo.

Los sindicatos justifican el incremento alegando que el costo operativo de un pasaje es superior a los RD$60.

Beneficiado

Entre los sindicatos del sector choferil de Santiago que figuran entre los beneficiados de este subsidio está la Federación Regional Norte de Trabajadores del Transporte (Fettranreno). Gervacio de la Rosa, presidente de la entidad, destacó que las negociaciones están avanzadas.

Informó que el gobierno empezó a entregar un bono para los vehículos que utilizan gasoil en las rutas interurbanas. Dijo que están realizando un levantamiento para entregarle un aporte similar a los choferes del concho que usan gas licuado de petróleo.