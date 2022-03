Organizaciones piden al presidente Abinader priorizar la producción nacional

Los consumidores dominicanos no aguantan más los altos costos de los productos de la canasta básica, asegura la presidenta del Comité de Amas de Casa, Consumidores y Usuarias de Servicios (Acacdisna), por lo que el gremio exige a los diputados aprobar el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo que elimina los aranceles a varios bienes que se importan en el país.

"Le hacemos un llamado al Congreso Nacional, que es donde están depositadas las compensaciones dispuestas por el presidente de la República, a que agilicen, porque este pueblo no aguanta más el desbarate y desajuste de los precios de los productos de la canasta básica", expresó Ana Vitilia Cabrera.

De su lado, la presidenta del Observatorio Nacional de Protección al Consumidor (Onpeco), Altagracia Paulino, consideró que para combatir la inflación en la República Dominicana se debe producir una congelación de precios de los productos de primera necesidad.

“Ahorita los libre de aranceles, los importados, van a decir que el dólar tal cosa y no habrá control de precios. Pienso que el país produce el 85 por ciento de los alimentos que nosotros necesitamos. Si el gobierno quiere hacer lo que dice la Organización de las Naciones Unidas para el milenio, la producción para el consumo sustentable debe propiciar la exoneración de cargo de impuestos a la producción nacional”, expresó Paulino.

Resaltó que la prioridad debe ser ayudar a fortalecer la producción nacional porque el país, en su condición de isla, podría, en algún momento, carecer de todo.

“La exoneración de tasa cero, eso va a traer problemas, favorece a un sector, a los importadores. Y si tú no congelas precios y dices: la carne no me la puedes subir más de ahí porque yo te exoneré (...), eso no va a tener ningún efecto”, indicó.

El pasado 10 de marzo, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca por un periodo de seis meses sean eliminados los aranceles aduanales para la importación de 67 subpartidas que compilan bienes altamente consumidos de la canasta básica familiar.

Tanto Paulino como Ana Vitilia Cabrera hablaron previo a depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria por el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, donde indicaron, además, que la escasez de productos agropecuarios no debe significar altos precios ni beneficios para los especuladores.

En la actividad también participaron los representantes de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) y la Asociación para la Educación y Protección del Consumidor (Adeproco).

Indicaron que la cadena de intermediación existente ocasiona graves distorsiones en el mercado local.

Las organizaciones solicitaron al presidente Luis Abinader que decrete la congelación de los precios de todos los bienes y servicios de consumo indispensables como la energía eléctrica, la telefonía y la salud.