República Dominicana mantiene vigilancia ante la cercanía de la gripe aviar

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó ayer que las autoridades dominicanas se mantienen vigilantes ante la gripe aviar, sobre todo en momentos en que varios países de la región, siendo el caso más reciente el de Cuba, han detectado esta enfermedad en sus territorios.

El funcionario explicó que algunas de las medidas dispuestas para evitar la enfermedad es la instalación de alfombras, incineradores y áreas de cuarentena en los aeropuertos y puertos. De igual forma, las autoridades utilizan perros que reconocen cualquier alimento que podría traer el virus.

“Mañana (hoy), voy a inaugurar uno de los arcos que estamos poniendo en los puertos; iré específicamente a Manzanillo”, indicó el ministro al citar las acciones adoptadas.

Sin embargo, el funcionario admitió la dificultad para controlar la entrada del virus desde otras fuentes, como es el caso de las aves migratorias.

“Estas aves no pagan pasaje, ni vienen por avión o puertos”, añadió, al tiempo que dijo que países con mayor desarrollo como Japón o Estados Unidos ya han sido afectados por el virus.

“Hemos hecho muchos esfuerzos para que eso no llegue, pero las aves migratorias vienen y no tienes forma de controlarla. Esperamos que con la bioseguridad que tenemos en las operaciones, como crianza de gallinas ponedoras y reproductoras de pollo, esperemos que no nos llegue esta enfermedad”, concluyó el funcionario.

Embajada resalta asistencia de Estados Unidos

En el marco de la presentación del programa de Agricultura Resiliente, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas, citó las acciones de colaboración que la nación norteamericana ha realizado en pro de asistir al país con el virus.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas, señaló que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha ayudado al Ministerio de Agricultura a elevar el nivel de vigilancia y tomar decisiones cuando se presentan amenazas de estos virus.

“Tenemos expertos del Departamento de Sanidad Animal y Vegetal en la Embajada que trabajan directamente en tema como las gripes aviar y porcina”, añadió el diplomático.

Las declaraciones de Cruz y Thomas surgieron en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que en las últimas semanas se han multiplicado los brotes de gripe aviar, causada por el virus H5N1, en mamíferos tales como visones, nutrias, zorros y leones marinos, un fenómeno que calificó como “preocupante”.

