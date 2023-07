Oleada de calor aumenta demanda de los aires acondicionados

Las altas temperaturas que ha experimientado República Dominicana en este verano han aumentado la demanda de los aires acondicionados para mitigar el calor, haciendo que comiencen a escasear en los estantes de algunas tiendas de electrodomésticos.

"Mira, este modelo dice que ya está agotado", le comenta una señora a otras dos mujeres jóvenes que le acompañan en la tienda donde comparan precios, tras leer la etiqueta del producto.

"Estos no tienen el precio", le replica una de ellas. Y es que están recién colocados por los vendedores de la tienda, que se encontraban instalando algunos ejemplares de almacén para ocupar los estantes que se han vaciado al momento de Diario Libre realizar un sondeo por algunas tiendas de electrodomésticos del Gran Santo Domingo.

"Se agotaron los que habían. Teníamos Technomaster, Nedoca... pero todos esos se agotaron; ahora solo nos quedan Samsung", comenta un vendedor de uno de los locales visitados en la avenida Abraham Lincoln.

"Nosotros tenemos suficientes aires (para vender), lo que pasa es que esos que usted ve ahí son muestras; pero en el centro de distribución tenemos eso lleno. Imagínese no tener aires con estos calores, cuando la gente no quiere otra cosa", aclaró el empleado de una tienda en la avenida Winston Churchill.

"Mira, Jacqueline, uno así es que yo necesito", dice una compradora mientras sostiene la etiqueta de un HiSense de 12,000 BTU, cuyo precio se encontraba en 38,995 pesos, en un establecimiento ubicado en la José Contreras.

Jacqueline echa un ojo a los aires acondicionados de mayor tamaño. Hace un gesto al observar los precios y continúa mirando otros artículos.

Los precios de estos oscilaban entre los 64,000 hasta los 120,000 pesos en los locales visitados, dependiendo de la marca y del modelo.

Algunos de los establecimientos visitados ofrecen a sus clientes la facilidad de instalar el aparato sin costo adicional. Luego de pagar, el cliente deberá esperar entre 48 horas a nueve días, dependiendo la política del servicio y de la propia demanda del equipo técnico.

Otros lugares disponen del servicio, pero se cobra adicional, pagado o negociado directamente con el contratista. La instalación básica—esto es, en un espacio con acceso a electricidad y cuyas amenidades están preparadas o permiten colocar un aire acondicionado— se suele cobrar entre 2,500 a 2,800 pesos.

Este es un precio promedio para este tipo de trabajo, explica el técnico Rolando Ramírez, quien ofrece estos servicios de manera independiente.

Explica que una instalación más compleja dependerá de la ubicación del aire, de si es en un primer nivel o en una torre, y de si se requieren materiales adicionales a los que trae el equipo, como gas, tuberías, palometas o trabajos de soldaduras.

Estos costos que se le cobran al cliente, lo que hace que aumente su inversión.

"Después que se instala, el aire acondicionado lleva dos tipos de mantenimiento. Uno mensual, que es limpiar los filtros—y que lo puede hacer el mismo cliente— y un mantenimiento más complejo, en el que se realiza un lavado a presión de las turbinas con una hidrolavadora", detalló Ramírez.

Dijo que, aunque algunos técnicos realicen este trabajo en 1,500 pesos, por lo general oscila entre 1,800 a 2,000 pesos.

"Ahora mismo, el aire acondicionado es casi el 70 % de mi factura" Franleidy Vásquez Dueña de un aire acondicionado portátil “

Una de las cosas que deben tener en cuenta quienes quieren comprar un aire es el impacto que puede tener en la factura de la energía. "Ahora mismo, el aire acondicionado es casi el 70 % de mi factura", explica Franleidy Vásquez, propietaria de un aire portátil de 12,000 BTU para su habitación.

Explicó que luego de instalado el aire paga un promedio de 3,000 pesos, cuando antes pagaba unos 900 pesos. Dijo que lo más caro que le ha llegado la factura con el aire es de 4,200 pesos, luego de que la tarifa de precios en la zona donde vive aumentara.

"En el condominio tuvimos que hacer una reclamación en abril, porque a todos se nos dispararon los precios. Luego de eso la factura me llegó este mes en 2,300 pesos, pero igual estoy pensando cómo cambio el aire porque este, aunque no requirió instalación, consume mucho más", señaló.

Para combatir las oleadas de calor en su casa—que también son su espacio de trabajo—, Ismael de la Rosa comenzó a usar los dos aires acondicionados que tiene por más horas, lo cual ha hecho que el costo de electricidad se haya elevado.

"Antes yo pagaba entre 1,700 y 1,900 pesos y no pasaba de ahí. Ahora, las últimas facturas las estoy pagando entre 4,200 y 4,700", afirmó.

Garantía

Importancia

Es importante adquirir aires acondicionados en lugares donde se ofrezca garantía para devolución o reparación de piezas, por si el aparato presenta algún inconveniente.

Danny Sierra compró un aire acondicionado hace casi cuatro meses, pero lo ha disfrutado poco. "El equipo ha tenido problemas y se lo han llevado dos veces para repararlo". Lamentó este problema porque ya realizó una inversión de 34,500 pesos y lo hizo para que sus hijos, sobre todo el más pequeño (de cinco meses) pueda dormir.

"Me volvieron a instalar hace una semana y está funcionando, pero si esta vez no me resuelve, me tendrán que dar uno nuevo", afirmó.