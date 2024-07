"No hay pollo hoy", la frase que repiten los vendedores en los mercados ante la escasez

"¿Cómo que la libra de pollo está a 85 pesos?", pregunta sorprendida Ana Iris Campusano a su vendedor de confianza en el mercado de Villa Consuelo. "Es que subió el pollo, morena, y no hay", es la respuesta del comerciante.

Campusano debió pagar 212 pesos por las dos libras y media que compró, sobre todo de patas, para hacer una sopa para ella y su hijo, pero el vendedor solo le cobró 200 pesos para "considerarla".

Desde el mostrador, varios comerciantes que venden esta carne en los principales mercados del Distrito Nacional aseguraron que este viernes sus distribuidores "ni los llamaron", porque carecen del volumen suficiente para proveerles, por lo que no pudieron conseguir el producto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/vendedor.jpeg El vendedor echa las patas de pollo que le compra Ana Iris Campusano en una funda. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Esta situación, que muchos de ellos también tachan de especulativa por parte de los mataderos, suplidores y productores en granja, les ha llevado a aumentar el precio de la libra del pollo matado a 80 y 90 pesos, un rango que aumenta entre cinco y 10 pesos la cantidad en la que antes vendían la libra hace tres semanas atrás.

"Compro 2,000 libras de pollo diarias, pero ahora mismo estoy consiguiendo entre 300 y 500 libras; hoy mismo no conseguí nada", afirmó Franklin Pinales, quien está al frente de uno de los principales puestos del Mercado Modelo, y cuyos compradores son mayormente restaurantes y comedores.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/venta-de-pollo-2.jpeg Vista de la pollera de Franklin Pineda. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/venta-de-pollo-3.jpeg Un vendedor pasa una funda de pollo a una compradora en el negocio de Franklin Pineda, en el Mercado Nuevo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/venta-de-pollo-4.jpeg Puesto de carnes de Leandro De León, en la Feria Ganadera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Pinales indicó que no había una escasez del producto tan grande como en el 2021, cuando también se registró un alza de precios significativa en los mercados.

Con esto concuerdan otros vendedores como Leandro de León, quien señaló que el pollo "no está apareciendo" con la misma frecuencia desde hace casi un mes.

"Tú pides 200 libras y solo te traen 50", expresó. Esto lo llevó a aumentar el precio de la libra gradualmente en la carnicería que tiene en la Feria Ganadera, para llevarlo de 75 a 85 pesos.

Aunque está 10 pesos más caro, indicó que a él le sale en 75 pesos comprarlo al pollero que le suple el producto y que hay otros costos asociados que hacen que no le esté ganando "ni diez pesos" a la carne. Sin embargo, de León ha evitado aumentar el precio para que los clientes no dejen de comprar.

Reportan que el precio en granja está más caro

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) informó en un comunicado que los avicultores están manteniendo el precio del pollo en granja a 42 precios la libra para mantener la estabilidad del producto en los mercados, pero los comerciantes discrepan.

"Eso no es verdad. En granja lo están vendiendo a 53 pesos la libra, no a 42 pesos como lo están diciendo. Entonces el pollero que lo recoge te lo vende a 65 pesos, y nosotros tenemos que venderlo entre 85 pesos y 90 pesos. Esa es la cadena", aseveró Pinales.

En esto concuerda Lino Blanco, otro vendedor que tiene su pollera en el mercado modelo y quien indicó que hace menos de un mes la compra en granja estaba a 39 pesos, pero que ese precio ha variado entre 45 pesos y 60 pesos, con el agravante de que hay días en los que sus proveedores no le venden porque no tienen, como hoy.

"A veces no consigo nada, y me quedo sentado. Hoy no compré", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/sictor-beltre.jpeg El pollero Síctor Beltré habla con Diario Libre desde su puesto en el Mercado Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Para Síctor Beltré, un pollero que vende en el mercado de Villa Consuelo, los distribuidores de pollo están aprovechando la carestía de la carne para especular sobre el precio. "La escasez está más aguda porque no hay pollo, está más caro y es más chiquito".

Carestía y la temporada del año

Felicia Burgos está convencida de que la carestía depende de esta temporada del año, en la que las altas temperaturas afectan el crecimiento y desarrollo de los pollos.

Dijo que, entre marzo y mayo, la carne de pollo va descendiendo de tamaño y, a la vez, baja de precio. Para el verano, la tendencia del producto es aumentar de precio, pero la gente lo compra más". "Yo lo tenía a 75 pesos y le he aumentado cinco pesos, está más caro, pero no para ponerlo tan exagerado", entiende.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/12/venta-de-pollo.jpeg Una señora se apoya sobre el mostrador de una carnicería mientras espera a ser atendida, en la Feria Ganadera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Tanto los avicultores como los agroempresarios explicaron que las altas temperaturas descienden la producción de pollo para estos tiempos, una situación que ocurre con frecuencia cada verano.

El director de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, expresó ayer a Diario Libre que la baja en la oferta del pollo "coyuntural", y que el sector avícola suele colocar más huevos en incubación para incrementar la producción. "Eso en 60 días está resuelto", declaró.

El Ministerio de Agricultura dijo que comenzó a distribuir ayer seis millones de libra de pollo para abastecer a cuatro provincias, con la finalidad de seguir suministrando a otras localidades del país cantidades de este producto, que estaban en reservas.

