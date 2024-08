Escasez y alza de precio del pollo en Higüey: se vende entre RD$85 y RD$100 la libra

El pollo, uno de los principales productos de la canasta básica en la República Dominicana, está registrando una escasez y un aumento de precio en el mercado municipal de Higüey, provincia La Altagracia, según dijeron comerciantes y consumidores consultados en los puestos de venta.

Ante esta situación, personas entrevistadas reportaron que están comprando la libra de pollo a precios que oscilan entre 85 y 100 pesos, cuando anteriormente la adquirían por 70 o 75 pesos. "Las cosas van subiendo porque la situación no está muy buena, no hay circulante en la calle, no hay dinero, la cosa está más dura ahora. Es a rajatabla que estamos, es cogiendo lucha", expresó un comprador del mercado.

Sin embargo, es importante destacar que dentro del mercado la libra de pollo se vende a precios variados, con algunos comerciantes ofreciéndola a 75, 85 y hasta 100 pesos.

Vendedores consultados, que prefirieron no revelar sus nombres, indicaron que el producto ha presentado escasez en los últimos meses, lo que ha provocado un aumento en su precio al consumidor. Uno de los vendedores afirmó que están vendiendo el pollo a 75 pesos, tanto al por mayor como al detalle, manteniendo un solo precio.

Otra vendedora explicó que vende la libra de pollo a 78 y 75 pesos, mientras que antes la ofrecía a 60 pesos, aunque no precisó cuánto ha subido en total. Otro comerciante mencionó que la libra de pollo se vende entre 85 y 100 pesos, dependiendo de cuánto les cuesta adquirir el producto.

Todos los entrevistados coincidieron en que el alza en el precio del pollo se debe a la escasez que afecta actualmente al sector.

Sobre este tema, Juan Trinidad, secretario general del Sindicato de Mercaderes del Mercado Municipal de Higüey, señaló que la escasez de pollo ha generado situaciones difíciles, ya que este es uno de los productos más consumidos en la dieta de la población. "Cuando no hay abastecimiento, menos personas acuden al mercado. Ahora mismo, el pollo no está apareciendo, y cuando aparece, la cantidad no es suficiente para cubrir la demanda. Tanto el pollo como la gallina vieja están en escasez", comentó.

Trinidad indicó que cuando el pollo está disponible, la libra se vende entre 80 y 85 pesos, y en algunos casos, hasta 100 pesos. Aseguró que las ventas han disminuido en un 50% debido a la falta de producto, señalando que actualmente llegan al mercado aproximadamente cinco patanas de pollo, lo que no es suficiente y provoca que los precios se disparen.

En su opinión, esta situación se debe a la falta de colaboración del gobierno con los granjeros, ya que, según él, cuando el gobierno trabaja de la mano con ellos, siempre hay suficiente pollo. Además, mencionó que, ante la escasez de pollo, las personas han recurrido a consumir otros productos como cerdo, res y, en algunos casos, vegetales.

Finalmente, cuestionó qué no se entiende la escasez de pollo, si los huevos no presentan desabastecimiento.