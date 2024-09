Avances y desafíos en producción nacional de la carne chivo

En los últimos años, la producción de ganado ovino y caprino en la República Dominicana ha experimentado una mejora del 80 %. Antes de este avance, consumir carne de chivo era un lujo para los dominicanos, tanto por su escasez como por el alto costo. Hoy, aunque la situación ha mejorado, el precio al consumidor sigue siendo elevado.

Recientemente, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) distribuyó más de 200 sementales de razas mejoradas a igual número de criadores, lo que ha incrementado la disponibilidad de esta carne en el mercado. Aunque esta iniciativa ha contribuido a que la carne de chivo sea más frecuente en la mesa dominicana, su precio para el consumidor final sigue alto.

Para los criadores de chivo, sin embargo, el aumento en la producción no se traduce en grandes beneficios económicos. Starlin Montero, de Los Hermanos Ovicaprinos, señala que los carniceros son los únicos que se benefician de la abundancia de carne.

"Cuando hay abundancia, el carnicero es el que gana porque su precio nunca baja. Ellos la compran barata a nosotros (190 pesos el kilo) y la venden hasta a más de 300 pesos la libra al consumidor final", comentó Montero, reflejando el sentir de muchos productores locales.

Anselmo Paulino Beltré, presidente de la Asociación de Criadores Ovino y Caprino de Don Gregorio, en Nizao, provincia Peravia, también denuncia este desequilibrio en la cadena de valor. Según él, los carniceros no solo se aprovechan de los precios bajos al comprar chivos vivos "al ojo", sino que obtienen márgenes de ganancia exorbitantes.

"Un chivo que nos compran a 6,000 pesos, ellos les sacan hasta 7,000 pesos de ganancia. Nosotros hacemos el trabajo y ellos se ganan la corona", se lamentó. Por esta razón, los productores de Nizao han optado por vender la carne directamente al consumidor, con una especie de feria que instalan los fines de semana con precios más justos, que oscilan entre 250 y 270 pesos por libra.

En su búsqueda de soluciones, la asociación dirigida por Beltré está promoviendo la creación de un fondo para comprar la producción local y revenderla en el mismo municipio.

Al comparar el esfuerzo que realizan ambos sectores, el productor del municipio Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, Jeffrey Álvaro Yapoort, dijo que los carniceros se ganan en cuatro días lo que les toma a los productores hasta un año.

Yapoort explicó que en el país se crían chivos de razas criollas y mestizas, principalmente para la producción de carne. Otras razas de ganado ovino y caprino, como la Katahdin, Pelibuey y Dorper, se utilizan de manera especial para la obtención de leche.

Asociación vs. Cooperativa

La mayoría de los criadores de chivos están organizados en asociaciones, sin embargo, éstas no son válidas ante algún financiamiento que requieran del Gobierno debido a que no son confiables para cuando se trata de recuperar lo invertido. "Las asociaciones no tienen mucha validez porque los productores no asumen su compromiso frente al Gobierno cuando hacen su solicitud de financiamiento. El Estado nos hizo crear una cooperativa para que las ayudas lleguen por esa vía y que los criadores cumplan con sus deudas", explicó Paulino Beltré. En el caso de la Asociación de Criadores Ovino y Caprino de Don Gregorio, están en proceso de creación de la Cooperativa Producción Trabajo y Servicios Múltiples Criadores de Caprinos.