La industria del agua embotellada en RD genera millones de pesos y empleos

En República Dominicana, la calidad del agua potable suministrada por la red pública no cumple con los estándares necesarios para ser considerada segura para el consumo humano. Las embotelladoras han derivado en una industria de gran tamaño, que alcanza un crecimiento anual promedio de 6.4% y superior a los 1.6 millones de pesos.

Esta realidad ha llevado a la población a depender de empresas privadas que se dedican a la purificación y distribución de agua embotellada como una alternativa confiable. Julio Quezada, presidente de la Asociación Dominicana de Procesadores de Agua Purificada (Asoproagua), describe la industria local como "amplia, dinámica y estable", destacando que crece constantemente debido a la desconfianza de los consumidores en el agua suministrada por el Estado.

De acuerdo con datos suministrados a Diario Libre por el Ministerio de Salud Pública, unas 194 empresas embotelladoras cuentan con registros sanitarios, con un fuerte énfasis en Santo Domingo, donde se concentran 60, y el Distrito Nacional y Santiago, ambas con 12.

80 Es el porcentaje de botellas que venden en el mercado de las pequeñas empresas 100,000 Es la cantidad de botellones de agua que vende Planeta Azul cada día.

Sin embargo, el presidente de Asoproagua reveló que más de 2,000 empresas operan a nivel nacional, una cantidad que supera en grandes proporciones a las registradas en Salud Pública.

Recaudaciones millonarias

El Ministerio de Industria y Comercio indica que en el período 2019-2023 las ventas de la industria experimentaron un crecimiento promedio anual de 6.4%, pasando de RD$ 1,156 millones en 2019 a los 1,586 millones en 2023. Durante los primeros seis meses de este 2024 el monto acumulado ascendía a 824 millones.

También se exporta

Durante enero-agosto de este año las exportaciones de agua embotellada presentaron un monto acumulado de 2.4 millones de dólares.

Los principales países destino de estas exportaciones en el período 2021-2023 fueron: Estados Unidos (US$ 292.466), Puerto Rico (US$ 274.015), Islas Turcos y Caicos (US$ 270.439), Panamá (US$ 251,201) y Curazao (US$ 249.204).

Mercado laboral

Esta industria genera aproximadamente 1,126 empleos formales directos, de acuerdo con datos suministrados por Industria y Comercio.

En el período enero-agosto del 2024 el aporte promedio al empleo fue de 921.

Distribución y venta

El agua embotellada se puede adquirir en casi todos los puntos de venta del país, como colmados, supermercados, tiendas, restaurantes, hoteles y farmacias, en presentaciones que van desde botellas de 16 onzas hasta botellones de cinco galones. Los precios varían dependiendo de la marca y el tamaño, oscilando entre 15 y 90 pesos. Los botellones han experimentado aumentos sostenidos. En sectores de clase media y alta de Santo Domingo ya se venden entre 100 y 110 pesos.

En Santo Domingo, las marcas tradicionales son Crystal, Planeta Azul, Dasani, Alaska y Orbis. Un dato curioso compartido por Quezada revela que el 80 % del agua consumida en la capital es distribuida por pequeñas empresas. Las tres grandes marcas (locales apenas representan un 12 o 13 % del mercado.

Planeta Azul, por ejemplo, distribuye aproximadamente 100 mil botellones y más de un millón de botellas al día, con un aumento significativo en las ventas durante el verano, según Diego Freire, gerente general de la empresa.

Mineral vs. purificada

Las empresas que de dedican a este negocio ofrecen una variedad de opciones para satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores: natural, con gas, saborizada y mineral alcalina.

El agua purificada se obtiene mediante el sistema de ósmosis inversa, mientras que, a la mineral, tras este proceso, se le añaden minerales, alcanzando aproximadamente 1,500 ppm adicionales. El agua mineral, cuyo botellón puede alcanzar el precio de hasta 200 pesos, es considerada más nutritiva y generalmente está disponible en hoteles, restaurantes y embotelladoras exclusivas. El agua que utilizan la mayoría de empresas para purificar y embotellar el producto proviene de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) o, en su defecto, de pozos sumergibles.

Freire, explica que solo en situaciones de emergencia recurren a pozos para garantizar el servicio a la población.

Embotelladoras registradas Provincia Cantidad Azua 3 Bahoruco 2 Barahona 7 Dajabón 1 Distrito Nacional 12 Duarte 3 El Seibo 3 Elías Piña 1 Espaillat 3 Hato Mayor 2 Hermanas Mirabal 2 Independencia 3 La Altagracia 9 La Romana 6 La Vega 4 María Trinidad Sánchez 5 Monseñor Nouel 5 Monte Plata 6 Pedernales 3 Peravia 6 Puerto Plata 7 Samaná 2 San Cristóbal 4 San Francisco de Macorís 3 San Juan de la Maguana 2 San Pedro de Macorís 11 Santiago 12 Santiago Rodríguez 2 Santo Domingo 60 Valverde 2 Suma total 194