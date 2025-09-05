La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, resaltó este viernes los logros y avances de la agropecuaria dominicana como un sector estratégico clave para asegurar la soberanía alimentaria y agregar valor a la economía a través de sus exportaciones.

Al asistir al XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, Peña aseguró que el Gobierno ha trazado una "ruta clara" para duplicar las exportaciones al 2036 a través del fortalecimiento de la competitividad, abriendo nuevos mercados y garantizando la calidad y la inocuidad de los productos.

"El futuro del campo dominicano depende de nuestra capacidad de innovar, de abrir nuevos mercados y de llevar bienestar a cada comunidad rural, demostrando que el agro es, y seguirá siendo, la raíz de nuestra prosperidad como nación", enfatizó.

Ejes de acción

La vicemandataria explicó que el Gobierno trabaja en cuatro frentes fundamentales para incrementar las exportaciones agropecuarias:

Formación y relevo generacional a través de la capacitación a jóvenes en gestión y administración agropecuaria.

a través de la capacitación a jóvenes en gestión y administración agropecuaria. Fortalecimiento de los sistemas de investigación extensión y certificación para garantizar la inocuidad y la calidad de los productos dominicanos que ingresan a otros mercados.

Inversión en logística y tecnología que conecte de manera eficiente el campo dominicano con los mercados globales.

Integración de prácticas responsables que protejan el medioambiente y aseguren la producción para las futuras generaciones.

"Este encuentro es una alianza viva entre Gobierno, sector productivo y academia; una alianza que nos permite diseñar estrategias concretas para que nuestro agro sea cada vez más fuerte, más moderno y más competitivo", expresó Peña a los más de 650 productores y agroempresarios que asistieron al evento, y frente a las principales autoridades del sector agropecuario y comercial.

Recibe propuestas

Peña recibió de manos del presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, las propuestas que el sector agropecuario considera que deben adaptarse para garantizar que el crecimiento de las exportaciones sea una meta lograble en los próximos once años.

Las propuestas sintetizan las jornadas de trabajo que durante tres días discutieron productores agropecuarios, empresarios, ejecutivos, funcionarios y expertos internacionales que participaron del XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario.