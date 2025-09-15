Empresas globales solicitan asesoría de RD en combate a ilícitos, revela ministro de Industria

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó,destacó este lunes los avances alcanzados en la lucha contra el contrabando de hidrocarburos, alcohol, tabaco y medicamentos, durante su intervención en LA Semanal con el presidente Luis Abinader.

Recordó que en 2020 el ministerio creó, en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Servicio de Combate a los Ilícitos (Secom), unidad que extendió la persecución más allá de los combustibles, incorporando productos como alcohol y tabaco, así como medicamentos adulterados.

El funcionario explicó que este esquema ha permitido articular un trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República, que designó procuradoras especiales para dar seguimiento a los casos. Indicó que ya existen protocolos y reglamentos para cada tipo de ilícito, lo que ha fortalecido la persecución penal.

Condenas y precedentes judiciales

"En cinco años hemos logrado sentencias de hasta 30 años de prisión y 13 condenas definitivas por casos de contrabando y falsificación", subrayó el ministro, quien resaltó que estas acciones han convertido a la República Dominicana en un referente regional en la materia.

RD como referente regional

El titular de Industria y Comercio informó que, durante una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024, representantes de empresas internacionales como Philip Morris y Pfizer solicitaron al Gobierno dominicano compartir su experiencia en el combate a los ilícitos.

Agregó que el trabajo conjunto con agencias extranjeras, como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como con las Fuerzas Armadas dominicanas, ha sido clave para el fortalecimiento de esta estrategia.

"Hoy somos un referente regional, tanto por el combate como por la forma en que damos seguimiento en los tribunales", concluyó.