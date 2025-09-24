RD importó acondicionadores de aire por US$303 millones en casi nueve años

Entre enero y agosto de este año se importaron 27.2 millones de dólares en equipos de acondicionamiento de aire. ( FUENTE EXTERNA )

Los negocios que se dedican a la venta de máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire en la República Dominicana han visto fluctuar las importaciones de estos en los últimos nueve años, período en el cual el país también ha estado afectado por el aumento gradual de las temperaturas.

Tras alcanzar su pico en 2018, cuando se importaron equipos de este tipo por 41.9 millones de dólares en valor FOB, el ingreso al país de aires acondicionados en el régimen despacho a consumo no ha logrado alcanzar ese monto nueva vez, aunque en determinados años ha estado ligeramente por debajo.

De acuerdo con los registros estadísticos de la Dirección General de Aduanas (DGA), desde 2017 y hasta agosto de este año, al país ingresaron 303.5 millones de dólares en máquinas y aparatos para aclimatar espacios.

Las temperaturas promedio en el país sufrieron un aumento entre 2010 y 2023, alcanzando la ciudad de Santo Domingo, en su máxima en 2023, los 32.8 grados Celsius, es decir 0.9 grados más caluroso que en 2022, recoge el informe "Anuario de estadísticas ambientales, 2024", elaborado por la Oficina Nacional de Estadística.

En el documento se visualiza que todas las provincias muestran una temperatura máxima superior a la que registraban en 2010, aunque hay que destacar que ese aumento no ha sido completamente en forma ascendente, si no que en el transcurso de ese período hubo años de alzas y bajas.

La ola de calor que sufre en la actualidad el territorio dominicano ha provocado un incremento en la demanda eléctrica, principalmente en horas nocturnas, situación que ha provocado cortes en el suministro, según las autoridades del sector.

Entre enero y agosto de este año, las importaciones de equipos de aires acondicionados registraron 27.2 millones de dólares, una cifra que se proyecta sobrepasaría los 32.7 millones alcanzados en 2024, según los datos de la DGA.

Previo al verano

En lo que va de 2025, los meses previos al inicio del verano: marzo, abril y mayo fueron en los cuales mayor monto de esos equipos se importó, alcanzando su tope durante el cuarto mes del año, con poco más de cinco millones de dólares en valor FOB.

No obstante, durante el 2024, septiembre figuró como el mes en el cual más acondicionadores de aire o equipos afines se importaron, con un valor de 4.4 millones de dólares, mientras que en 2023 fue agosto, con 4.5 millones de dólares.