Disminuye el consumo de bebidas alcohólicas en la República Dominicana

Aunque diciembre y los últimos meses del año siguen siendo el período de mayor consumo de bebidas alcohólicas en la República Dominicana, los datos oficiales y las declaraciones del sector privado coinciden en señalar una tendencia a la moderación y desaceleración tanto en el consumo como en las importaciones durante los últimos años.

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) informó que, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el consumo de alcohol de producción local creció apenas 0.9 % en 2024, y se proyecta una contracción de 1 % para 2025, lo que confirma una tendencia a la baja en las ventas, incluso durante la época navideña.

El análisis de Adopron muestra además cambios importantes en la composición del mercado. Mientras el ron, históricamente la bebida de mayor consumo, mantiene una tendencia descendente, el whisky local ha ganado terreno de forma sostenida, con un crecimiento acumulado de más de 300 % desde 2015, desplazando especialmente a los rones de bajo precio. En tanto, la cerveza se ha mantenido estable en los últimos años. Según el gremio, esta recomposición está relacionada con factores económicos y tributarios.

De acuerdo con los datos de la DGII, la recaudación acumulada por el ron y demás productos derivados del alcohol del período enero-diciembre 2024 alcanzó los 9,216.3 millones de pesos, representando una reducción de 3.5 %, es decir, 337.2 millones menos en comparación al mismo período de 2023.

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) también observa una reducción significativa en las ventas del sector. Su presidente, Iván García, explicó que las importaciones y el consumo de bebidas alcohólicas han caído entre 15 % y 17 %, dependiendo de la categoría, y que el vino, que fue la bebida de mayor crecimiento en la última década, podría mantenerse estancado o caer entre 5 % y 7 %.

"El problema es la falta de dinero en los bolsillos del consumidor", señaló.

Aunque diciembre suele impulsar las ventas por las festividades y el pago del salario 13, el dirigente advirtió que muchos consumidores utilizarán ese dinero para pagar deudas, por lo que el repunte podría ser limitado.

Datos de la Dirección General de Aduanas indican que, entre enero y agosto de 2025, las cantidades importadas de bebidas alcohólicas totalizaron 52.67 millones de litros, una disminución de 7.98 % respecto al mismo período de 2024. A pesar de la reducción en volumen, el valor importado ascendió a 178.17 millones de dólares, un aumento leve de 0.95 %, lo que refleja un incremento de precios y una mayor preferencia por productos de gama media y alta.

