El presidente Luis Abinader garantizó este miércoles el abastecimiento y la estabilidad de los precios de los alimentos durante las festividades navideñas.

"No habrá problemas de desabastecimiento para el próximo mes de diciembre ni para enero", afirmó Abinader.

El mandatario ofreció estas declaraciones tras concluir una reunión con representantes del empresariado y el sector comercio, realizada en el Salón Verde del Palacio Nacional.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor "Ito" Bisonó, aseguró que todos los productos típicos de la época estarán disponibles en el mercado.

"Tenemos una producción récord en la demanda de pollos y de huevos", explicó el funcionario.

Bisonó indicó que el Gobierno evalúa los efectos de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa en cultivos de alta demanda durante la Navidad, como la zanahoria, la papa y el plátano.

"Evidentemente ha habido un impacto, pero los precios industriales se mantienen estables y habrá abastecimiento", destacó.

En cuanto a posibles aumentos en la canasta básica familiar durante la época, el ministro reconoció que podría registrarse alguna variación puntual debido a las lluvias, pero aseguró que los precios tenderán a estabilizarse.

"La verdad es que hay una cierta estabilización en todos los productos y cualquier variación es coyuntural", señaló.

Empresarios valoran coordinación

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, valoró la coordinación entre el Gobierno y el sector privado.

"Hay suficiente inventario, estabilidad de precios y esa es la perspectiva que tenemos para este fin de año y para el inicio del próximo", afirmó.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, destacó el diálogo constante entre el sector público y privado como clave para mantener la productividad y garantizar el suministro.

"Esta mesa de trabajo busca asegurar precios adecuados y suficiente inventario, especialmente en una época tan sensible como la Navidad", subrayó Brache, quien agregó que este año se espera un crecimiento económico de 2.5 %.

Comerciantes: hay inventario suficiente

Finalmente, el presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Jorge Jerez, aseguró que los comercios cuentan con inventarios suficientes para cubrir la demanda de la temporada.

"Tenemos una seguridad total para enfrentar una alta demanda en estas fechas; el país está garantizado con su abastecimiento", subrayó Jerez.