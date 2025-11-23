Ramón Pérez Fermín: "El cigarrillo ilegal ya no es la mitad del mercado"

Ramón Pérez Fermín dirige el Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El comercio ilícito de cigarrillos representaba hace cinco años el 50 % del mercado en la República Dominicana, un porcentaje que se ha reducido a la mitad, según asegura Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

A esta entidad le toca combatir la producción y venta clandestina de este y otros productos de fabricación no regulada que ponen en riesgo la vida de miles y que causó, en el caso del alcohol adulterado, la muerte de más de 200 personas entre el 2020 y 2021.

Pérez Fermín describe con asombro las barbaridades que se encuentra en las calles cuando desmantelan fábricas clandestinas de medicamentos, de alcohol y de cigarrillos que terminan siendo consumidos por las personas que los compran, algunas con conocimiento y otras inocentemente.

Además, es un delito que afecta la salud: el consumidor no sabe lo que realmente está comprando.

"Hemos desmantelado verdaderas industrias clandestinas. En una ocasión, en la región Norte, encontramos tres toneladas de materia prima para fabricar pastillas. Detectamos anticonceptivos, anestésicos y antihipertensivos que eran simples placebos", dijo Pérez Fermín.

El éxito en el control de la crisis por alcohol adulterado llamó la atención al Senado de Brasil, que el mes pasado otorgó un reconocimiento al MICM.

-¿Cuál fue el mérito que les mereció un reconocimiento en el Senado de Brasil?

Nos invitaron a compartir nuestra experiencia a partir de la crisis que enfrenta Brasil con el alcohol adulterado, específicamente por la presencia de metanol en bebidas alcohólicas. Más que un reconocimiento formal, se trató de un reconocimiento tácito al trabajo que ha realizado la República Dominicana. Para nosotros, como país pequeño, que Brasil -una nación de enorme peso económico y demográfico- nos considere un referente, constituye un mérito en sí mismo.

Allí expusimos las acciones que hemos desplegado y que han dado resultados. Creo que el éxito descansa en dos pilares: primero, la voluntad política de enfrentar con determinación este flagelo y, segundo, una acción coordinada entre instituciones. Ha habido una verdadera articulación del Estado para cerrar esa brecha.

En el tema del alcohol establecimos dos mesas de trabajo: una enfocada en la importación de precursores utilizados en la fabricación de alcohol adulterado y otra dedicada al mercado interno, es decir, a la producción y comercialización clandestina. Atacamos tanto la cúspide como la base de la cadena, y los resultados llegaron rápidamente.

En el país se queman millones de cigarrillos ilícitos cada año.

-¿Cuánto representaba el comercio ilícito de cigarrillos?

Cuando llegamos al MICM, más del 50 % del mercado nacional era ilícito. Hoy hemos reducido esa ilicitud a menos de la mitad. Para ponerlo en contexto: el ministro de Industria y Comercio de Panamá nos comentó recientemente que en su país el comercio ilícito supera el 90 %. Aquí, en cambio, lo hemos bajado a una fracción de lo que encontramos.

-¿Qué hacen para controlar el combustible ilícito que entra al país sin pagar impuestos?

Ese ha sido un mal histórico, pero afortunadamente logramos controlarlo con gran eficiencia. Antes se manejaban porcentajes absurdos de importación y comercialización clandestina, al punto de configurarse prácticamente un cartel, como lo demostraron procesos judiciales de alto nivel en el pasado reciente.

Hoy hemos reducido esa brecha a su mínima expresión. No digo "cero" para evitar absolutismos, pero el cambio es drástico.

-¿Cuál era el porcentaje de combustible ilícito?

Se hablaba de productos con hasta un 30 % de ilicitud. Cada vez que un artículo de ese tipo entra al mercado, el país pierde recaudaciones que podrían destinarse a servicios esenciales, como un mejor sistema pluvial o mejores salarios para la Policía.

-¿Cómo han manejado el tema del llamado ácido del diablo?

Pro Consumidor emitió una resolución para regular su fabricación y comercialización, lo que ha permitido corregir distorsiones y reducir significativamente la producción sin control de ese producto.

-¿Por qué se tardó tanto en someter a la ley a los comercios chinos?

La República Dominicana es un país que está abierto a la inversión extranjera. Este es un país que hoy día es un tesoro, un paraíso de recepción de capital foráneo con las mismas reglas para todo el mundo.

Esto no es un tema de etnia, esto no es un tema de ubicación geográfica de tu nacimiento ni de tu raza. Esto es un tema de cumplimiento de la ley y debe darse el mismo tratamiento a los chinos, a los dominicanos y a los que fueren que no cumplan con la ley.

Esto es un tema de cumplimiento de la ley, esto es un tema de estado de derecho, esto es un tema de igualdad de condiciones, esto es un tema de respeto a nuestro marco normativo.

Definitivamente, el país tiene un compromiso con la producción formal, con la producción legal, con la comercialización, con los comerciantes que actúan con sujeción a lo que dice nuestra norma interna.

Valoramos muchísimo la inversión extranjera si y solo si es dentro del cumplimiento de las leyes establecidas en el país en igualdad de condiciones para todo el mundo.

¿Hace cuánto no se reportan muertes por alcohol adulterado? Cuando llegamos al Ministerio, las muertes por metanol competían con las del COVID. En 2020 hubo semanas en las que moría más gente por alcohol adulterado que por coronavirus.Hoy estamos por alcanzar nuestra cuarta Navidad sin un solo fallecimiento por metanol.En términos humanos, eso significa cuatro años sin que una madre llore a un hijo por beber un trago adulterado. Cuatro años sin que una familia entre en luto porque uno de los suyos se intoxicó en Semana Santa.El sistema de trazabilidad -con código QR- ha sido fundamental. Primero está en tus manos, porque con cualquier teléfono inteligente tú puedes levantar esa información. Segundo, tú estás teniendo información de primera mano de quien tiene la calidad, la autoridad y el conocimiento.