La ABA llama a reforzar medidas de seguridad durante compras en línea el Viernes Negro

Gremio advierte ciberdelincuentes aprovechan ocasión para estafar, hacer phishing y suplantar identidad

    Expandir imagen
    La ABA llama a reforzar medidas de seguridad durante compras en línea el Viernes Negro
    La ABA sugirió utilizar contraseñas únicas y robustas, sin repetirlas entre distintas plataformas. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) llamó a los consumidores a reforzar sus medidas de seguridad al realizar compras en línea durante el Viernes Negro y la temporada navideña, períodos en los que aumentan las transacciones digitales y, con ellas, los intentos de fraude y robo de información.

    La ABA recordó que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de las ofertas y del comercio electrónico para lanzar campañas de estafa, phishing y suplantación de identidad, por lo que es fundamental mantener una actitud preventiva y aplicar buenas prácticas de seguridad digital.

    Entre las principales recomendaciones, el gremio sugirió utilizar contraseñas únicas y robustas, sin repetirlas entre distintas plataformas, así como activar la autenticación en dos pasos, sobre todo en cuentas de correo, banca en línea y tiendas digitales.

    En un documento de prensa que recoge recomendaciones de su Comité de Ciberseguridad, la entidad instó a verificar la autenticidad de las tiendas y realizar compras solo en sitios web cuya dirección inicie con https:// y que muestren el candado de seguridad.

    Otros consejos

    La asociación recomendó desconfiar de promociones que aparenten ser demasiado buenas, así como los comentarios de otros usuarios sobre los productos y el negocio con el que pretende realizar la transacción.

    • Añadió que otros consejos a tomar en cuenta son priorizar medios de pago seguros, como tarjetas virtuales o billeteras digitales, y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al realizar transacciones de compra.

    Advirtió que, durante esta temporada, también se incrementan los intentos de robo de credenciales y datos personales a través de correos falsos que imitan a empresas reconocidas, como bancos, plataformas de mensajería o tiendas virtuales.

    A fin de evitar caer en esas trampas, desaconsejó acceder a enlaces recibidos por correo electrónico o mensaje y, en cambio, entrar directamente al sitio oficial. También señaló que se debe desconfiar de aquellos mensajes que urjan a realizar una acción de manera rápida.

    Plataforma

    En este sentido, la ABA recordó que dispone del portal Yo Navego Seguro, una plataforma educativa creada para ofrecer orientación práctica a los usuarios sobre ciberseguridad, prevención de fraudes digitales y uso responsable de los canales electrónicos.

    La Asociación reiteró que seguir estas recomendaciones y mantenerse informado a través de fuentes confiables contribuye a proteger tanto la información personal como los recursos financieros, fomentando una cultura de seguridad digital que beneficia a todos los usuarios del sistema financiero.

