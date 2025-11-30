Gobierno aumenta a 5,500 dólares la gracia navideña para la diáspora traer regalos

La gracia navideña es para dominicanos residentes en el exterior que tienen más de seis meses sin viajar al país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció este domingo que la gracia navideña correspondiente al año 2025 será de 5,500 dólares, "el monto más alto establecido hasta la fecha".

"La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, busca reconocer los aportes de los dominicanos residentes en el exterior".

El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, informó que la facilidad estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026. Durante este período, los dominicanos que lleguen al país podrán traer regalos para sus familiares exonerados del pago de impuestos, siempre que el valor FOB no exceda el monto permitido y que no se trate de artículos en cantidades comerciales.

La DGA detalló que la gracia se aplicará por familia y será válida para quienes tengan más de seis meses sin visitar el país. También se permitirá una unidad por tipo de mercancía, especialmente en el caso de electrodomésticos.

La institución explicó que la medida responde a la política del Gobierno de reconocer y gratificar a la diáspora dominicana, por su impacto en la economía y su arraigo al país.

De US$3,000 a US$5,500

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/yayo-7315f7ab.jpg Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, director de Aduanas. (FUENTE EXTERNA)

Durante la gestión de Sanz Lovatón, la gracia navideña ha pasado de 3,000 a 5,500 dólares, lo que representa un aumento de US$2,500 en cinco años. Además, el período de aplicación pasó de 38 a 45 días