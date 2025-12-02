CAEI recibe el Premio Agroempresa del Año 2025 otorgado por la JAD

El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez; Amelia Vicini, la vicepresidenta Raquel Peña, Benigno Trueba, vicepresidente ejecutivo de CAEI y Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) otorgó este martes su máximo reconocimiento institucional, el Premio Agroempresa del año 2025, al Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI).

La distinción fue entregada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en presencia de líderes del sector agropecuario, empresarios, productores, representantes de organismos internacionales y autoridades gubernamentales.

El reconocimiento, aprobado a unanimidad por el Consejo de Directores de la JAD, resalta los aportes históricos, sociales, productivos y ambientales de CAEI, una empresa con 143 años de trayectoria ininterrumpida, cuyos orígenes se remontan a 1882, cuando nació como el Ingenio Cristóbal Colón, uno de los primeros grandes proyectos azucareros del país.

Un reconocimiento a la historia y la innovación

Durante la ceremonia, Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, destacó que este premio constituye una oportunidad para reconocer los méritos de empresas y productores que impulsan la actividad agropecuaria en todas sus ramificaciones.

"Con esta premiación procuramos destacar a los agroempresarios por sus aportes a la modernización agrícola, la sostenibilidad productiva y la competitividad internacional, contribuciones que fortalecen la posición de la República Dominicana en el mercado local y en la exportación de productos agrícolas de calidad", afirmó.

Por su parte, Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, al presentar la semblanza institucional de CAEI, resaltó que el consorcio "representa una institución moderna, innovadora y profundamente responsable, cuya visión combina eficiencia productiva, manejo sostenible, investigación, energía limpia, equidad social y desarrollo comunitario".

Benítez sostuvo que la empresa es pionera en el uso de herramientas avanzadas para la agricultura de precisión, integrando sensores, imágenes satelitales, modelos predictivos, automatización, monitoreo de suelos y manejo de datos, elevando así los estándares de productividad del sector.

Impacto económico, social y ambiental en San Pedro de Macorís

CAEI mantiene su principal radio de influencia en San Pedro de Macorís, donde genera miles de empleos directos e indirectos y sostiene iniciativas orientadas al bienestar social, la educación y la preservación del medio ambiente.

La empresa organiza ferias de empleo para jóvenes de la provincia, promueve campañas de educación ambiental en escuelas, participa en jornadas de limpieza de playas y forma parte de la Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, a través de programas de reforestación, saneamiento y monitoreo de la calidad de las aguas.

Estos esfuerzos, sumados a su modelo de gestión sostenible, fueron evaluados y valorados por el Consejo de Directores de la JAD durante el proceso de selección.

Al entregar el galardón, la vicepresidenta de la República destacó que el reconocimiento a CAEI confirma una verdad evidente: que cuando gobierno, empresa y comunidad avanzan juntos, también avanza la nación.

"Este premio no es solo un mérito institucional; es la muestra de que 143 años de compromiso continuo han dado frutos en miles de familias cañeras de San Pedro de Macorís, una provincia orgullosamente laboriosa. La historia de CAEI es también la historia de cómo se construye el verdadero desarrollo: con producción sostenible, innovación energética, responsabilidad ambiental, empleos dignos y programas sociales que transforman comunidades enteras", declaró.

Asimismo, felicitó a todo el cuerpo directivo de CAEI por su liderazgo y visión estratégica, así como al equipo humano de la empresa por impulsar un modelo empresarial que honra a la República Dominicana.

La vicepresidenta reafirmó el compromiso del gobierno de seguir apoyando al sector agropecuario para promover la exportación, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

"Felicidades a CAEI por este merecido reconocimiento. Sigamos caminando unidos con la fuerza del trabajo y la esperanza de un mañana mejor", concluyó.