Debate por arancel a galletas prioriza mercado, no calidad

La Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom) señaló que la propuesta de importar las galletas con un arancel extraordinario de hasta 87.1 % como salvaguarda a la producción local proviene de fabricantes locales que también son los mayores importadores del producto bajo condiciones preferenciales.

La medida, actualmente bajo evaluación de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) fue propuesta por Molinos Modernos y Molinos del Valle del Cibao.

Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y vocera de Codocom, explicó que una de estas compañías importa desde Guatemala, un país dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

"Todas estas galletas que se venden en los supermercados dominicanos tienen su registro sanitario" Jennifer Troncoso Directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) “

"Como son el principal importador, lo que ellos buscan es que haya una mayor diferencia económica en cuanto a la importación que se realiza de los otros países, para de esta manera tener un monopolio; ser los únicos que puedan tener la capacidad de importar", aseguró.

La calidad no está en discusión, la competencia sí

Precisó que la evaluación del CDC está criterios de competitividad, no cevaluando criterios de competencia, no criterios asociados a la calidad de los productos.

"Todas estas galletas que se venden en los supermercados dominicanos tienen su registro sanitario", indicó.

Agregó que todos estos productos deben tener un certificado de que la empresa fabricante cumple con requisitos mínimos de calidad, sin los cuales la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) no autoriza su comercialización en el mercado local.

Alertó de que, de aplicarse el arancel a la importación de galletas desde otros países, se corre el riesgo de que se aumente el precio del producto y se afecte la adquisición por parte de las familias dominicanas que los consumen masivamente.