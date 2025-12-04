Servicios y supermercados: donde más se "pasan" las tarjetas de crédito y débito

Los pagos con tarjetas en comercios crecieron un 12.3 % de enero a octubre de este 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El pago de servicios, las compras en supermercados y el consumo en tiendas minoristas son los tres principales usos que dan los tarjetahabientes a sus productos en la República Dominicana, transacciones que se mantienen en crecimiento, al menos desde 2023.

Entre enero y octubre de este año, las terminales de punto de venta de los distintos comercios del país registraron 496.1 millones de transacciones con tarjetas, una cifra que ya supera en 65 millones las registradas en igual período de 2024, cuando totalizaron 431.1 millones. En tanto, ya sobrepasan las de todo el 2023, que sumaron 437.4 millones.

Así lo recogen las cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que establecen que en los citados 10 meses de 2025 las transacciones con tarjetas alcanzaron 1 billón 032,810.1 millones de pesos, un alza de un 12.3 % con relación a los 919,296.3 millones transados en igual lapso del año pasado.

Casi la mitad del uso que les dan los usuarios a las tarjetas es para pagar servicios, entre los que se incluyen diversión y entretenimiento, comunicaciones, transacciones en hoteles, bares y restaurantes, educación, salud y transporte, entre otras.

De enero a octubre de 2025, el 47.4 % de las transacciones en puntos de venta fue en comercios de servicios, equivalente a 235.1 millones. Estas operaciones totalizaron 463,406.9 millones de pesos, representando un 44.9 % del monto transado durante ese período.

Aumento de las transacciones

Las cifras evidencian un aumento absoluto de 21 millones de transacciones adicionales, al compararse con similar lapso del 2024, cuando sumaron 214.1 millones. Mientras que en términos económicos representan un alza de 39,808.2 millones de pesos en referencia al monto transado entre enero y octubre del año anterior, cuando alcanzó los 423,598.7 millones de pesos.

A estas les siguieron las compras en supermercados. Los registros del BCRD indican que en el citado período de este año, en esos comercios se realizaron 120.5 millones de operaciones con tarjetas, por un monto de 234,034.3 millones de pesos, representando un 24.3 % y un 22.6 % del total, respectivamente.

De igual forma, ambas cifras evidencian un incremento con relación a enero-octubre de 2024. En el caso de las transacciones, acumularon un aumento absoluto de 14.5 millones y el monto pagado de 21,321.3 millones de pesos.

Otros consumos Las tarjetas son también utilizadas para la compra de combustible, boletos aéreos, organizaciones de membresía, distribuidoras mayoristas y fabricantes, agropecuarios y otros servicios, según consta en el reporte del BCRD. Las tiendas minoristas ocupan la tercera posición en la lista de comercios donde más operaciones con tarjetas y monto pagado realizan sus usuarios. En estos establecimientos se registraron compras por un valor de 211,523.6 millones de pesos de enero a octubre de 2025, mediante 79.8 millones de transacciones, estas últimas ya superan las realizadas durante todo el año pasado, cuando alcanzaron los 74 millones.