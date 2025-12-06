¿Por qué la misma cerveza cuesta 200 en un colmado y 240 en otro? Esto dice la Cervecería

Una cerveza servida en vaso, cuyo costo puede variar hasta 40 pesos en los colmados. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Los consumidores han notado diferencias importantes en el precio de la cerveza según el colmado donde la compren. Un recorrido realizado en el sector Los Jardines del Norte, muestra variaciones de hasta 40 pesos por unidad, dependiendo del establecimiento y la presentación.

En un colmado de la avenida Buenaventura Freites, la cerveza pequeña se vende a 125 pesos, la mediana a 180 y la jumbo a 200. Sin embargo, a pocas cuadras, en la calle Jardines de los Cerezos, los precios cambian: la pequeña cuesta 130 pesos, la mediana 200 y la jumbo llega a 240 pesos, entre 5 y 40 pesos más cara que en el primer punto visitado.

Otro colmado en la misma zona mantiene la pequeña en 130 pesos y la mediana en 200, con una jumbo a 225 pesos.

Ante estas variaciones, la Cervecería Nacional Dominicana (CND) aclaró que no ha aplicado aumentos generalizados de precio desde 2024. La empresa informó que solo realizó un ajuste en agosto de 2025: un incremento de 10 pesos a la cerveza Presidente de 22 onzas, que pasó de 160 a 170 pesos como precio de venta sugerido.

Precios de la Cerveceria Nacional

Según la compañía, las demás presentaciones conservan los precios sugeridos establecidos desde 2024. Estos son:

· Presidente 12 oz: 110 pesos

· Presidente 1 litro (jumbo): 200 pesos

· The One 12 oz: 100 pesos

· The One 22 oz: 140 pesos

· Corona 12 oz: 150 pesos

· Corona lata 12 oz: 140 pesos

La Cervecería explicó que esta estructura comercial busca mantener estabilidad en el mercado. Sin embargo, recordó que los precios finales pueden variar en los puntos de venta debido a costos operativos, decisiones comerciales o márgenes propios de los establecimientos.

En los colmados consultados, los montos superan en algunos casos los precios sugeridos, especialmente en la cerveza jumbo, cuyo costo al consumidor puede elevarse entre 25 y 40 pesos por encima del valor recomendado.