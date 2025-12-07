Cómo la inteligencia artificial cambiará la forma en la que compramos

Adelantan agentes de IA buscarán y procesarán las compras de artículos por el consumidor. ( FUENTE EXTERNA )

La acción de vender y comprar productos evolucionó con la llegada del comercio electrónico. El mundo vio como el trasladarse hasta una tienda para adquirir un artículo determinado pasó a estar al alcance de varios clips, incluso en tiendas que pueden estar ubicadas a miles de kilómetros de donde nos encontramos.

La irrupción global de la inteligencia artificial (IA) promete volver a modificar la forma mediante la cual se compra. En lo adelante se proyecta la ausencia de clips y de la búsqueda por parte del consumidor, según visualiza la industria de pagos.

El usuario dará una orden a un agente creado mediante IA y este se encargará de hacer todo el proceso: encontrar el producto, según tus gustos, preferencias o lo que le pidas, y realizar la compra del artículo.

"Eso es un cambio bastante fundamental porque pasas de tener un consumidor que está comprando algo a un comercio directamente y le pide a su agente que lo compre por él. Entonces esto introduce un nuevo actor en el sistema de pagos que financieramente no está en la transacción, pero está facilitando que el consumidor pueda hacer esa compra", explica Pablo Fourez, director digital de Mastercard.

Pero estos avances también implican un reto de seguridad, tanto para los usuarios como para los comercios, y la creación de nuevos sistemas que permitan asegurarse de que la IA está autorizada por el consumidor a hacer la compra y que de igual forma el comerciante la pueda verificar.

"Es muy importante el poder distinguir el agente de la persona. O sea, que el agente no esté impersonando a la persona, que esté ayudándote y que tenga una delegación que tú le has dado para que te ayude a hacer un pago o una compra. Es un reto importante identificar eso, cuando sea la persona real y no el agente que esté comprando", reconoce Fourez.

Sin embargo, sostiene que ya trabajan en esos retos, pilotando con nuevos sistemas y experimentando con usuarios y comercios.

Impacto profundo

En el marco de su foro anual de innovación, la empresa anunció que a partir de 2026 se lanzará en toda América Latina y el Caribe el Mastercard Agent Pay, un programa diseñado para permitir transacciones seguras, transparentes y escalables, impulsadas por IA en todo el ecosistema de pagos.

"Yo pienso que el Agente IA es una de las tecnologías que va a tener un impacto más profundo en el mundo que conocemos. Puede ser que esto sea un cambio que, a nivel de sociedad, de cómo interactuamos con otros, sea muy importante y va a tener un impacto bastante grande también sobre cómo se hace comercio electrónico", adelanta.